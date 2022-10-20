У Дніпрі чоловік спричинив ДТП, після чого зарізав постраждалого

32-річний постраждалий помер на місці

У Дніпрі через аварію на дорозі сталася конфліктна ситуація між двома водіями. Внаслідок чого один з них жорстоко вбив іншого. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

«Як встановили поліцейські між двома чоловіками на дорозі виникла конфліктна ситуація. Підозрюваний на своєму автомобілі спровокував ДТП, внаслідок якого транспортний засіб потерпілого з’їхав у кювет», – йдеться в повідомленні.

Після цього підозрюваний у спричинення аварійної ситуації вийшов зі свого авто, підійшов до постраждалого чоловіка та завдав йому ножових поранень. Внаслідок чого 32-річний громадянин помер на місці.

Повідомляється, що поліцейські встановили особу нападника та місце його перебування. Причетним до злочину виявився 35-річний житель Синельниківського району. Правоохоронці затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

20 жовтня слідчі повідомили затриманому про підозру за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 16 жовтня на Дніпропетровщині сталася потрійна ДТП із загиблими.