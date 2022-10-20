Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

У Дніпрі чоловік спричинив ДТП, після чого зарізав постраждалого

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Дніпрі чоловік спричинив ДТП, після чого зарізав постраждалого
Нацполіція

32-річний постраждалий помер на місці

У Дніпрі через аварію на дорозі сталася конфліктна ситуація між двома водіями. Внаслідок чого один з них жорстоко вбив іншого. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

«Як встановили поліцейські між двома чоловіками на дорозі виникла конфліктна ситуація. Підозрюваний на своєму автомобілі спровокував ДТП, внаслідок якого транспортний засіб потерпілого з’їхав у кювет», – йдеться в повідомленні.

Після цього підозрюваний у спричинення аварійної ситуації вийшов зі свого авто, підійшов до постраждалого чоловіка та завдав йому ножових поранень. Внаслідок чого 32-річний громадянин помер на місці.

Повідомляється, що поліцейські встановили особу нападника та місце його перебування. Причетним до злочину виявився 35-річний житель Синельниківського району. Правоохоронці затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

20 жовтня слідчі повідомили затриманому про підозру за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 16 жовтня на Дніпропетровщині сталася потрійна ДТП із загиблими.

Теги: вбивство Дніпропетровщина ДТП

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліцейські встановлюють обставини ДТП
Масштабна ДТП на Одещині: багато постраждалих (фото)
29 вересня, 11:20
У потрійній ДТП у Дніпропетровській області загинула жінка та постраждали діти
Потрійна ДТП на Дніпропетровщині: одна людина загинула, п'ятеро травмованих
16 жовтня, 19:52
ДТП на Повітрофлотському проспекті
Моторошна ДТП у Києві. Повна маршрутка влетіла у стовп (відео)
19 вересня, 10:33

Кримінал

У Дніпрі чоловік спричинив ДТП, після чого зарізав постраждалого
У Дніпрі чоловік спричинив ДТП, після чого зарізав постраждалого
Оприлюднив наслідки обстрілу Бурштинської ТЕС: затримано блогера (відео)
Оприлюднив наслідки обстрілу Бурштинської ТЕС: затримано блогера (відео)
Полювали за позиціями «Джавелінів»: двоє українців отримали підозру
Полювали за позиціями «Джавелінів»: двоє українців отримали підозру
Справа про рекордний хабар: Микитась отримав підозру
Справа про рекордний хабар: Микитась отримав підозру
Трагедія на Рівненщині. Чоловік вбив молотком ексдружину (фото)
Трагедія на Рівненщині. Чоловік вбив молотком ексдружину (фото)
СБУ затримала організаторку «референдуму» на Луганщині
СБУ затримала організаторку «референдуму» на Луганщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Нове вторгнення росіян з території Білорусі: з'явився прогноз ЗСУ
26K
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
12K
Один з регіонів Росії оголосив про початок збройного опору режиму Путіна
11K
У небо над Білоруссю піднялися носії «Кинжалів»: масштабна тривога
10K
Плями та відсутність манікюру: Путін продемонстрував проблеми з руками 
9410
20 жовтня будуть відключення електрики по всій Україні

Новини

Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини
Сьогодні, 14:21
Іран направить до РФ радників із використання нових потужних дронів
Сьогодні, 07:27
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
Сьогодні, 07:16
За добу авіація ЗСУ вдарила по 16 базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:17
Аналітики ISW назвали справжню мету мобілізації в Білорусі
Вчора, 06:21
За добу ЗСУ відбили сім атак окупантів на Харківщині та Донеччині – Генштаб
18 жовтня, 07:04

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту