На Закарпатті суддя відпускає наркоторговців під мізерні застави - ЗМІ



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Суддя Віталій Малюк виніс вироки вже сімом наркоділкам, пише місцеве закарпатське видання

На Закарпатті наркоторговців продовжують відпускати під мізерні застави. 20 вересня суддя Віталій Малюк виніс аналогічні вироки ще п’ятьом наркоділкам.

Про це повідомляє Mukachevo.net.

«Сьогодні на лаві підсудних опинилося ще п’ятеро фігурантів гучної справи. Усіх суд погодився відпустити після внесення застави, а суми такі: підозрюваному Йовдію потрібно сплатити 105 тисяч гривень, Сулейманову – 144 тисячі гривень, Прикопу – 96 тисяч гривень, Науменку – 125 тисяч гривень, Кіму – 96 тисяч гривень», - пише видання.

Напередодні, 19 вересня, суд відпустив двох підозрюваних під застави у розмірі 115 тисяч гривень та 144 тисячі гривень.

«Цікава тенденція виникає, адже після проведення серйозної спецоперації силовиками суд відпускає усіх підозрюваних під смішні суми застави», - підкреслює видання.

До слова, Івано-Франківський міський суд обрав запобіжний захід трьом затриманим, яких підозрюють у вирощуванні рекордної партії коноплі на Косівщині. Їх взяли під варту з правом внесення застави в розмірі 5 млн грн.