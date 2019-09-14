«Наркобаронів» з Прикарпаття взяли під варту та призначили по 5 млн грн застави

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Суд обрав запобіжний захід трьом затриманим, яких підозрюють у вирощувані рекордної партії коноплі Фото: Галицький кореспондент

Запобіжний захід обирали трьом чоловікам – охоронцю, орендарю та агроному

Івано-Франківський міський суд обрав запобіжний захід трьом затриманим, яких підозрюють у вирощуванні рекордної партії коноплі на Косівщині. Їх взяли під варту з правом внесення застави в розмірі 5 090 650 грн.

Про це повідомляє місцеве видання «Курс».

Нагадаємо, 11 вересня в селі Яблунів Косівського району працівники СБУ, поліції та прокуратури викрили рекордну плантацію коноплі, яку вирощували в теплицях площею 4 га.

Теплиці, в яких вирощували марихуану, належать ППФ «Явсон», але були передані в оренду. Власник «Явсону», підприємець і політик Олександр Яворський, наразі проходить у справі як свідок. Поки що слідчі з’ясовують, чи він знав, під які цілі здає теплиці в оренду.

Запобіжний захід обирали трьом чоловікам – охоронцю, орендарю та агроному.

Як пише «Галицький кореспондент», спочатку слухали справу щодо 26-літнього Миколи Шкрібляка. Проживає підозрюваний у селі Яворів, що у Косівському районі. Має на утриманні 3-річну дитину.

«Шкрібляк підозрюється у посіві конопель з метою збуту. Він опікувався цією територією. Є досить підстав, щоб вважати, що він причетний до цього злочину. Він свідомо це робив. Була охорона коло цього об’єкта та всі відповідні умови для вирощування», – сказав на засіданні прокурор Боровик.

Захисник Шкрібляка зазначив, що його підзахисний працював різноробочим. Ніякого стосунку до посіву та вирощування він не мав.

«Тільки доглядав територію, прибирав її. Там було 20 працівників. Але чогось затримали тільки його – не зрозуміло. Він не мав фізичних можливостей вирощувати та збувати», – запевнив адвокат.

Він просив обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

«Я нічим поганим не займався. Я їздив на тракторі, замітав, вивозив сміття. У мене мама одна вдома, пенсіонерка», – каже підозрюваний Шкрібляк.

Другий підозрюваний – 37-річний Руслан Розвадовський з Косівського району, має двоє неповнолітніх дітей. Його адвокат стверджував, що дохід у підозрюваного 3-4 тисячі гривень в місяць. Тож просто обрати мінімальний розмір застави.

«Ви орендували ту землю. Мали ж знати, що там не помідори ростуть. То знали, що там вирощують?» – запитала Домбровська.

Підозрюваний відповів, що дізнався про це тільки згодом.

Третій затриманий – 51-річний агроном Ярослав Корпит. На плантації працював «агрономом», проживає у селі Заболотів, що на Снятинщині. У суді зазначив, що має хвороби, пов’язані з судинами.

Адвокат попросив долучити до справи довідку про доходи обвинуваченого. Його заробітна плата становить 4550 гривень в місяць.

«Не бачу фактів, які доказують, що мій клієнт причетний до злочину. На мого клієнта тиснули. Але він співпрацював зі слідством. Все показував та розказував, не тікав нікуди. Коли йому стало погано, підвищився тиск, йому викликали швидку. Крім того, напередодні його побили. У нього переламані ребра. Маю підстави думати, що його били на території ферми», – сказав його адвокат.

Захисник просив обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Просив врахувати, що його підзахисний – єдиний годувальник у сім’ї. Щодо ризиків – стверджує, що вони необґрунтовані.

“Я був там, бо це моє робоче місце. Я взагалі не знав, що там висаджують. Показав обладнання. І все. Я не мільйонер. Грошей ледь на прожиття вистачає. Прізвище «Шкрібляк» чую вперше. Угоду зі мною укладав Розвадовський“, – розповів Ярослав Корпит.

Всім трьом підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 5 090 650 грн. Їм інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 («Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів»), ч. 2 ст. 310 («Посів або вирощування снотворного маку чи конопель») КК України.

Чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.