На Закарпатті власники ресторану стріляли у відвідувачів: фото



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На Закарпатті власники ресторану стріляли у відвідувачів

Потерпілих із травмами госпіталізували у медичний заклад

У селищі Чинадієво Закарпатської області власники ресторану почали розстрілювати своїх відвідувачів, які відмовились піти додому.

Про це повідомили у Нацполіції Закарпаття.

Як зазначається, чоловіки, віком 31,33 та 43 роки відмовились йти з ресторану селища. Тоді 29-річний та 53-річний власники взялись за зброю та почали розстрілювати відвідувачів.

Потерпілих із травмами госпіталізували у медичний заклад. Нападників помістили в СІЗО.

Проти власників ресторану поліція відкрила кримінальне провадження.

До слова, ввечері 7 червня на одній із зупинок у Миколаєві виник конфлікт між двома групами людей, який закінчився стріляниною, двоє чоловіків дістали поранення.