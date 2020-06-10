На Закарпатті власники ресторану стріляли у відвідувачів: фото
На Закарпатті власники ресторану стріляли у відвідувачів
Потерпілих із травмами госпіталізували у медичний закладУ селищі Чинадієво Закарпатської області власники ресторану почали розстрілювати своїх відвідувачів, які відмовились піти додому.
Про це повідомили у Нацполіції Закарпаття.
Як зазначається, чоловіки, віком 31,33 та 43 роки відмовились йти з ресторану селища. Тоді 29-річний та 53-річний власники взялись за зброю та почали розстрілювати відвідувачів.
Потерпілих із травмами госпіталізували у медичний заклад. Нападників помістили в СІЗО.
Проти власників ресторану поліція відкрила кримінальне провадження.
До слова, ввечері 7 червня на одній із зупинок у Миколаєві виник конфлікт між двома групами людей, який закінчився стріляниною, двоє чоловіків дістали поранення.