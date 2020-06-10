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    Кримінал

    На Закарпатті власники ресторану стріляли у відвідувачів: фото

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    На Закарпатті власники ресторану стріляли у відвідувачів - На Закарпатті власники ресторану стріляли у відвідувачів: фото
    На Закарпатті власники ресторану стріляли у відвідувачів

    Потерпілих із травмами госпіталізували у медичний заклад

    У селищі Чинадієво Закарпатської області власники ресторану почали розстрілювати своїх відвідувачів, які відмовились піти додому.

    Про це повідомили у Нацполіції Закарпаття.

    Як зазначається, чоловіки, віком 31,33 та 43 роки відмовились йти з ресторану селища. Тоді 29-річний та 53-річний власники взялись за зброю та почали розстрілювати відвідувачів.

    Потерпілих із травмами госпіталізували у медичний заклад. Нападників помістили в СІЗО.

    Проти власників ресторану поліція відкрила кримінальне провадження.

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    На Закарпатті власники ресторану стріляли у відвідувачів: фото
    На Закарпатті власники ресторану стріляли у відвідувачів: фото
    На Закарпатті власники ресторану стріляли у відвідувачів: фото

    До слова, ввечері 7 червня на одній із зупинок у Миколаєві виник конфлікт між двома групами людей, який закінчився стріляниною, двоє чоловіків дістали поранення.

    Закарпаття СІЗО поліція
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