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    У Миколаєві сталася стрілянина: поранені двоє чоловіків

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    У Миколаєві конфлікт зі стріляниною на зупинці, поранені двоє чоловіків - У Миколаєві сталася стрілянина: поранені двоє чоловіків
    У Миколаєві конфлікт зі стріляниною на зупинці, поранені двоє чоловіків
    Фото: novosti-n.org

    Невідомі стріляли у двох чоловіків та зникли з місця події

    Ввечері 7 червня на одній із зупинок у Миколаєві виник конфлікт між двома групами людей, який закінчився стріляниною, двоє чоловіків дістали поранення.

    Як повідомили у поліції області, інцидент стався на вулиці Лазурній у мікрорайоні Намив.

    «Невідомі стріляли у двох чоловіків та зникли з місця події. Обидва постраждалих були доставлені до медичних закладів», — йдеться у повідомленні.

    В одного чоловіка поранення ніг, йому призначили амбулаторне лікування, інший — із пораненням плеча — перебуває в операційному блоці.

    Поліція порушила справу за ч. 4 ст. 296 «Хуліганство» Кримінального кодексу.

    Як повідомляє місцеве видання «Новости N», на зупинці стався конфлікт між двома групами людей — одна була на автомобілі BMW, інша — на Renault Trafic. Стріляли пасажири, загалом вони зробили щонайменше 7 пострілів, а після втекли з місця події.

    Постраждалих у лікарню доправили на приватному транспорті, а не каретою швидкої.

    поліція стрілянина
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