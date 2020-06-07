У Миколаєві сталася стрілянина: поранені двоє чоловіків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Миколаєві конфлікт зі стріляниною на зупинці, поранені двоє чоловіків Фото: novosti-n.org

Невідомі стріляли у двох чоловіків та зникли з місця події

Ввечері 7 червня на одній із зупинок у Миколаєві виник конфлікт між двома групами людей, який закінчився стріляниною, двоє чоловіків дістали поранення.

Як повідомили у поліції області, інцидент стався на вулиці Лазурній у мікрорайоні Намив.

«Невідомі стріляли у двох чоловіків та зникли з місця події. Обидва постраждалих були доставлені до медичних закладів», — йдеться у повідомленні.

В одного чоловіка поранення ніг, йому призначили амбулаторне лікування, інший — із пораненням плеча — перебуває в операційному блоці.

Поліція порушила справу за ч. 4 ст. 296 «Хуліганство» Кримінального кодексу.

Як повідомляє місцеве видання «Новости N», на зупинці стався конфлікт між двома групами людей — одна була на автомобілі BMW, інша — на Renault Trafic. Стріляли пасажири, загалом вони зробили щонайменше 7 пострілів, а після втекли з місця події.

Постраждалих у лікарню доправили на приватному транспорті, а не каретою швидкої.