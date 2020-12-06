На Закарпатті затримано чотирьох підозрюваних у груповому зґвалтуванні

Поліція говорить про представників «іншої національності»

Патрульна поліція Закарпатської області повідомляє про затримання чотирьох чоловік, що підозрюються у зґвалтуванні місцевої мешканки. Як повідомляється на сторінці поліцейського главку у Facebook, повідомлення про злочин надійшло сьогодні близько шостої години ранку.

На місці події інспектори зустріли заявницю, яка крізь сльози розповіла про страшну подію, що годину тому трапилася з нею.

За її словами, четверо чоловіків іншої національності схопили її на вулиці й силоміць посадили в авто. Після цього привезли у свій будинок і зґвалтували. Патрульні викликали для жінки швидку допомогу.

Правоохоронці під’їхали до вказаного потерпілою будинку і виявили там чотирьох імовірних винуватців, на яких прямо вказала заявниця. Під час огляду подвір’я будинку охоронці порядку знайшли розірваний одяг жінки.

Патрульні затримали усіх підозрюваних, забезпечили охорону місця події й викликали слідчих. Про відкриття кримінальної справи наразі не повідомляється.