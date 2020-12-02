Зґвалтування та катування в Кагарлику: справу п’яти поліцейських скеровано до суду

Працівники Кагарлицького відділення поліції для розкриття злочинів катували та незаконно позбавляли волі людей

Прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно 5 співробітників Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області. Обвинуваченим інкриміновано катування, насильницьке зникнення та зґвалтування (ст. 127, ст. 146-1, ст. 152 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Слідством встановлено, що зазначені працівники Кагарлицького відділення поліції для розкриття злочинів катували та незаконно позбавляли волі людей. Зокрема задокументовано, що у січні 2020 року троє поліцейських, з метою отримання визнавальних показів за вчинення крадіжок, наносили двом потерпілим тілесні ушкодження, перевозили їх у багажному відділенні автомобіля за околиці міста, застосовували електричний струм, після чого прикували кайданками до батареї в коридорі, де вони перебували до наступного дня.

Також за іншим фактом, який стався у травні 2020 року, з метою отримання зізнання, потерпілому було завдано 17 ударів руками та ногами по різним частинам тіла.

Окрім того, у травні 2020 року один із правоохоронців, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Він вдягав на неї протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтував потерпілу.

«Керівник відділення, в свою чергу, знав про існування такої практики, проте не вживав жодних заходів реагування на неправомірні дії підлеглих», - зазначили в Офіс генпрокурора.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві.

Наразі у справі п'ятеро підозрюваних: двоє експравоохоронців перебувають під вартою — Микола Кузів та Сергій Сулима, троє під цілодобовим домашнім арештом — Сергій Панасенко, Євген Трохименко, Ярослав Левандюк. Останнього суд відпустив під домашній арешт 27 жовтня.

Нагадаємо, 24 травня в райвідділ поліції в Кагарлику для допиту як свідка запросили дівчину. У відділенні поліції її кілька годин били і гвалтували.

26 травня суд заарештував двох поліцейських, подозрюваних у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка в Кагарлику.