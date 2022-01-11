На Закарпатті злодій пограбував церкву, але здався поліції після розмови зі священником

Священник присоромив крадія та залишився з ним у храмі до приїзду поліцейських

Крадія священник застав безпосередньо у церкві після пограбування

У селі Колочава на Закарпатті священник застав у храмі чоловіка, який вкрав гроші зі скриньки для пожертв. Виявилося, що 37-річний мешканець села Абрикосівка Херсонської області підібрав ключ до дверей храму, забрав кошти, які знайшов, і сховав гроші у кишенях куртки. Священик зайшов у храм, побачив злодія та присоромив його. Чоловік не наважився втікати та разом зі священиком дочекався приїзду поліції.

Як повідомляє пресслужба поліції, про крадіжку з храму у понеділок, 10 січня, правоохоронцям повідомив місцевий священник. Він розповів, що невідомий вкрав з приміщення храму гроші, крадія священник застав безпосередньо у церкві.

Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїв 37-річний мешканець села Абрикосівка Херсонської області, який підібрав ключ до дверей храму. Гроші, які чоловік сховав у кишенях куртки, поліцейські вилучили.

Церква, яку намагався пограбувати мешканець Херсонщини, фото: zk.npu.gov.ua

Як уточнили Zaxid.net у пресслужбі поліції Закарпаття, священник побачив у приміщенні храму злодія, який викрав гроші зі скриньки для збору пожертв на лікування хворої дитини. Священник присоромив крадія та залишився з ним у храмі до приїзду поліцейських.

У пресслужбі додали, що чоловік, якого спіймали на крадіжці, вже мав судимість, тому не наважився втікати, а дочекався приїзду поліцейських.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 3 статті 185 ККУ (замах на крадіжку, вчинену з проникненням). Зараз 37-річний чоловік перебуває у СІЗО. За крадіжку йому загрожує до шести років тюрми.

До слова, раніше французький науковець заявив, що його зґвалтував священник Московської церкви в Україні.