Французький науковець заявив, що його зґвалтував священник Московської церкви в Україні
Чоловік прибув в Україну з метою релігійних досліджень
Вчений із Франції, випускник Інституту політичних наук в Екс-ан-Прованс, доктор філософії Вищої практичної школі наукових досліджень Ніколя Імбер заявив, що в Україні його зґвалтував священник Московської церкви. Про це повідомили у випуску ТСН.
Пан Імбер прибув в Україну з метою релігійних досліджень.
За його словами, він захворів і звернувся по допомогу до знайомого священника, той запросив до себе, напоїв, поклав спати і зґвалтував.
У Московській церкві ймовірній жертві насилля порадили звертатись до відповідних органів.
Чоловік повідомив, що вже написав заяву у поліцію Київської області.