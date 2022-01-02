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    Події в Україні

    Французький науковець заявив, що його зґвалтував священник Московської церкви в Україні

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    Вчений повідомив про насильство в поліцію - Французький науковець заявив, що його зґвалтував священник Московської церкви в Україні
    Вчений повідомив про насильство в поліцію
    фото: sociology.kpi.ua/

    Чоловік прибув в Україну з метою релігійних досліджень

    Вчений із Франції, випускник Інституту політичних наук в Екс-ан-Прованс, доктор філософії Вищої практичної школі наукових досліджень Ніколя Імбер заявив, що в Україні його зґвалтував священник Московської церкви. Про це повідомили у випуску ТСН.

    Пан Імбер прибув в Україну з метою релігійних досліджень.

    За його словами, він захворів і звернувся по допомогу до знайомого священника, той запросив до себе, напоїв, поклав спати і зґвалтував.

    У Московській церкві ймовірній жертві насилля порадили звертатись до відповідних органів.

    Чоловік повідомив, що вже написав заяву у поліцію Київської області.

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    Теги: чоловік зґвалтування
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    Французький науковець заявив, що його зґвалтував священник Московської церкви в Україні