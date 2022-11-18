На Запоріжжі отримали підозри зрадниці, які змушували вчителів працювати на Росію

Колаборанти допомагали агресору на тимчасово загарбаних територіях України

СБУ викрила очільниць «департамента образования РФ» на Запоріжжі, які змушували вихваляти Кремль у місцевих школах. Про це повідомила пресслужба установи.

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У ході оперативних заходів викрито двох колишніх чиновниць освітньої галузі, які добровільно вступили до створеного агресором «департамента образования» міста Токмак на Запоріжжі. Перебуваючи на керівних «посадах», вони сприяли поширенню окупаційного режиму через місцеві заклади середньої освіти. Для цього закликали вчителів повертатися на «робочі місця» і викладати навчальну програму за російськими підручниками і прокремлівськими «методичками». У разі незгоди пособниці ворога погрожували освітянам «наслідками» у вигляді незаконних переслідувань.

Для залякування і доведення своїх вимог організовували так звані «общественные собрания», де публічно агітували за підтримку країни-агресора та виправдовували її злочини. У разі переходу на бік ворога «гарантували» виплату російських «зарплат» і лояльне ставлення місцевого «районо».

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За даними слідства, зловмисницями є колишня керівниця відділу освіти Токмацької міської ради та її заступниця. На початку повномасштабного вторгнення вони підтримали окупантів та вступили до їх «адміністрації». Наразі вони продовжують переховуватись від правосуддя на захопленій території півдня нашої держави.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру. Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисниць до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, також кіберфахівці СБУ провели безпрецедентну спецоперацію із документування і блокування організованого злочинного угруповання, створеного громадянами РФ в Україні. В результаті вдалося ліквідувати їхнє незаконне онлайн-казино, через яке у РФ «пішло» близько 3 млрд у гривневому еквіваленті.