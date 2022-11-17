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СБУ затримала агента розвідки РФ, який наводив ракети на енергооб’єкти Вінниччини

Надія Клочко
glavcom.ua
СБУ затримала агента розвідки РФ, який наводив ракети на енергооб’єкти Вінниччини
Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
фото: СБУ

Затриманий служив у радянській армії, а після звільнення проживав на Вінниччині

Контррозвідка Служби безпеки викрила «розконсервованого» агента головного управління генштабу Збройних сил РФ (ГРУ) в рамках багатоетапної спецоперації у Вінницькій області. Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

У спецслужбі розповіли, що зловмисник приховано збирав інформацію про місця дислокації та переміщення Сил оборони на території регіону. Крім цього, він передавав агресору точні координати стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури та споруд системи життєзабезпечення.

«Саме за його «наводкою» окупанти планували здійснити серію прицільних ракетних ударів по енергогенеруючих підприємствах області. У результаті слідчо-оперативних дій співробітники СБУ встановили місцезнаходження і затримали ворожого агента, чим запобігли спробі передачі до РФ координат українського енергооб’єкта», – йдеться у повідомленні.

СБУ затримала агента розвідки РФ, який наводив ракети на енергооб’єкти Вінниччини фото 1
СБУ затримала агента розвідки РФ, який наводив ракети на енергооб’єкти Вінниччини фото 2
СБУ затримала агента розвідки РФ, який наводив ракети на енергооб’єкти Вінниччини фото 3

Затриманим виявився колишній радянський військовий, який на початку 90-х звільнився з армії. Після цього проживав на Вінниччині.

«За оперативними даними, вже тоді він був завербований представниками російської воєнної розвідки, які після розпаду СРСР перевели його в «режим очікування». На початку повномасштабного вторгнення на нього вийшов кадровий співробітник російського гру і запросив «допомогу» у проведенні розвідувально-підривної діяльності проти України. Зрадник погодився на «пропозицію», після чого отримав ворожі завдання», – розповіли в СБУ.

Для виконання завдань ворога, як зазначають в СБУ, затриманий приховано спостерігав за українськими об’єктами і здійснював фото-, відеофіксацію. Отримані відомості передавав до РФ через заздалегідь відпрацьований Телеграм-канал у вигляді відміток на електронних картах з медіа файлами.

СБУ затримала агента розвідки РФ, який наводив ракети на енергооб’єкти Вінниччини фото 4

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільний телефон з доказами листування з російським «куратором». Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2. ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Вінниччині Служба безпеки України затримала чотирьох мешканців, які знімали та пересилали відео з «прильотами» ворожих ракет. 

До слова, Слідчі Служби безпеки України зареєстрували 17 нових кримінальних проваджень за фактами обстрілу України 15 листопада.

Теги: СБУ Вінниччина

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