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СБУ заблокувала масштабне онлайн-казино, яке перерахувало в РФ майже 3 млрд грн

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ заблокувала масштабне онлайн-казино, яке перерахувало в РФ майже 3 млрд грн
Співробітники СБУ повністю заблокували відповідні вебресурси, а також унеможливили доступ зловмисників до платіжних систем
фото: пресслужба СБУ

До злочинної організації входили громадяни України та РФ

Кіберфахівці СБУ провели безпрецедентну спецоперацію із документування і блокування організованого злочинного угруповання, створеного громадянами РФ в Україні. В результаті вдалося ліквідувати їхнє незаконне онлайн-казино, через яке у РФ «пішло» близько 3 млрд у гривневому еквіваленті, повідомляє пресслужба СБУ.

Як встановив Департамент кібербезпеки СБУ, до злочинної організації входили громадяни України та РФ.

Зловмисники мали ієрархічну управлінську вертикаль, на чолі якої стояли росіяни.

Українські громадяни в угрупованні відповідали за пошук офісів та обслуговуючого персоналу, а також за рекламну підтримку, облаштування комп’ютерної техніки і авторизацію клієнтів віртуального казино. Крім того, вони моніторили платежі та налагоджували інфраструктуру, необхідну для роботи азартних ігор в мережі «Інтернет».

У результаті аналізу платіжних операцій встановлено, що за період функціонування злочинної організації з території України до РФ через криптоперекази виведено майже 3 млрд грн.

Наразі співробітники Служби безпеки України повністю заблокували відповідні вебресурси, а також унеможливили доступ зловмисників до платіжних систем.

За матеріалами кібердепартаменту СБУ, десятьом організаторам і учасникам угруповання, серед яких 5 громадян України і 5 РФ, повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
  • ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
  • ч. 1, ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Триває досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної організації.

Нагадаємо, СБУ затримала агента розвідки РФ, який наводив ракети на енергооб’єкти Вінниччини. Також колаборанти, які ініціювали «приєднання» Донеччини до Росії, отримали підозри

Теги: СБУ онлайн-казино

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