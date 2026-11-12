Головна Країна Кримінал
search button user button menu button
1723-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Нацполіція не звільнила фігуранта «Карфагену», але ухвалила рішення стосовно нього – ЗМІ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Нацполіція не звільнила фігуранта «Карфагену», але ухвалила рішення стосовно нього – ЗМІ
Нацполіція проводить службове розслідування стосовно підозрюваного
фото: glavcom.ua

Першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Володимира Ценова відсторонили від виконання службових обов’язків

Національна поліція відсторонила від виконання службових обов’язків першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Володимира Ценова, який фігурує у справі «Карфаген». Про це повідомили «Схеми» з посиланням на відповідь Нацполіції на журналістський запит, передає «Главком».

На оприлюднених НАБУ записах Ценов, імовірно, фігурує під прізвиськом «Прайс». У межах справи йому інкримінують участь у злочинній організації та одержання неправомірної вигоди.

У Нацполіції повідомили, що проводять службове розслідування щодо можливих порушень службової дисципліни окремими співробітниками. Водночас у відомстві не уточнили, хто саме, крім Ценова, потрапив під перевірку.

Також у поліції заявили, що перевірять можливу причетність окремих правоохоронців до виготовлення підроблених євро.

Нагадаємо, 5 листопада суд обрав запобіжний захід Володимиру Ценову – першому заступнику начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, якого підозрюють у причетності до злочинної організації, викритої в межах операції «Карфаген». Його взяли під варту на 60 днів із можливістю вийти під заставу в розмірі 15 млн грн.

Згодом 6 листопада за першого заступника керівника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Володимира Ценова, який є підозрюваним у справі «Карфаген», внесли повну суму застави – 15 млн грн.

Теги: корупція в Україні корупція поліція операція «Карфаген»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

Адвокати Крупи вигадали, як повернути обвинувальний акт прокурору: суд ухвалив рішення
Адвокати Крупи вигадали, як повернути обвинувальний акт прокурору: суд ухвалив рішення
Нацполіція не звільнила фігуранта «Карфагену», але ухвалила рішення стосовно нього – ЗМІ
Нацполіція не звільнила фігуранта «Карфагену», але ухвалила рішення стосовно нього – ЗМІ
Суд зобов’язав НАБУ відкрити ще одну кримінальну справу проти ексзаступниці Буданова
Суд зобов’язав НАБУ відкрити ще одну кримінальну справу проти ексзаступниці Буданова
Справу про «золоті яйця» Міноборони скеровано до суду
Справу про «золоті яйця» Міноборони скеровано до суду
Смерть півторарічного хлопчика під час лікування зубів у Тернополі. Суд виніс вирок лікарям
Смерть півторарічного хлопчика під час лікування зубів у Тернополі. Суд виніс вирок лікарям
Коломойському через суд намагаються заборонити відвідувати власні засідання
Коломойському через суд намагаються заборонити відвідувати власні засідання

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 листопада 2026
121K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
112K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
81K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

В Україні до 13°, в деяких областях дощ, мокрий сніг: погода на 12 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
12 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 12 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Путін висунув ширші територіальні вимоги, ніж Донбас – ISW
Вчора, 18:57
Російська дисертація під українським авторством? Керівник Академії педнаук потрапив у гучний скандал
Вчора, 15:10
Буде всього три предмети? Ініціатива нардепки щодо НМТ-2027 викликала бурхливу реакцію в мережі
Вчора, 13:24

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua