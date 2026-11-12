Нацполіція не звільнила фігуранта «Карфагену», але ухвалила рішення стосовно нього – ЗМІ
Першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Володимира Ценова відсторонили від виконання службових обов’язків
Національна поліція відсторонила від виконання службових обов’язків першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Володимира Ценова, який фігурує у справі «Карфаген». Про це повідомили «Схеми» з посиланням на відповідь Нацполіції на журналістський запит, передає «Главком».
На оприлюднених НАБУ записах Ценов, імовірно, фігурує під прізвиськом «Прайс». У межах справи йому інкримінують участь у злочинній організації та одержання неправомірної вигоди.
У Нацполіції повідомили, що проводять службове розслідування щодо можливих порушень службової дисципліни окремими співробітниками. Водночас у відомстві не уточнили, хто саме, крім Ценова, потрапив під перевірку.
Також у поліції заявили, що перевірять можливу причетність окремих правоохоронців до виготовлення підроблених євро.
Нагадаємо, 5 листопада суд обрав запобіжний захід Володимиру Ценову – першому заступнику начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, якого підозрюють у причетності до злочинної організації, викритої в межах операції «Карфаген». Його взяли під варту на 60 днів із можливістю вийти під заставу в розмірі 15 млн грн.
Згодом 6 листопада за першого заступника керівника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Володимира Ценова, який є підозрюваним у справі «Карфаген», внесли повну суму застави – 15 млн грн.
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