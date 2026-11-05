Суд ухвалив рішення стосовно фігуранта справи «Карфаген» Ценова

Ценова сзяли під варту на 60 днів із можливістю вийти під заставу в розмірі 15 млн грн

Перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції проведе під вартою 60 днів, якщо не внесе заставу

Суд обрав запобіжний захід Володимиру Ценову – першому заступнику начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, якого підозрюють у причетності до злочинної організації, викритої в межах операції «Карфаген». Його взяли під варту на 60 днів із можливістю вийти під заставу в розмірі 15 млн грн. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» із посиланням на рішення суду.

На відео Національного антикорупційного бюро Ценов фігурує під прізвиськом «Прайс». За даними слідства, він відповідав за прикриття діяльності шахрайських колцентрів з боку Нацполіції.

Сторона обвинувачення просила суд відправити посадовця під варту з альтернативою застави у 20 млн грн. Водночас адвокат Ценова наполягав на домашньому арешті та заставі в розмірі понад 998 тис. грн. Сам підозрюваний підтримав позицію захисника та просив суд застосувати до нього м’якший запобіжний захід.

У результаті суд визначив заставу в 15 млн грн – на 5 млн менше, ніж просила сторона обвинувачення, але значно більше, ніж пропонував захист.

Нагадаємо, 4 листопада «Главком» повідомляв про масштабну операцію НАБУ і САП «Карфаген». За даними слідства, злочинна організація забезпечувала прикриття шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів за хабарі високопосадовцям правоохоронних органів. Серед можливих учасників схеми називали працівників СБУ, Нацполіції та Офісу генерального прокурора.

Крім того, Національна поліція відсторонила від роботи частину співробітників після проведення обшуків НАБУ. У відомстві закликали утриматися від передчасних висновків до завершення розслідування та ухвалення відповідних рішень.

Раніше «Главком» розкрив подробиці операції «Карфаген». За версією слідства, учасники угруповання систематично отримували гроші від шахрайських колцентрів за невтручання в їхню діяльність, а понад 10 млн грн легалізували через рахунки близьких осіб.