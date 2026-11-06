За фігуранта справи «Карфаген» Ценова внесено 15 млн грн застави

Володимир Ценов, відомий як Прайс, під час засідання Вищого антикорупційного суду у справі «Карфаген»

Перший заступник керівника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимир Ценов, відомий як Прайс, підозрюється у прикритті шахрайських колцентрів

За першого заступника керівника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Володимира Ценова, який є підозрюваним у справі «Карфаген», внесли повну суму застави – 15 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне, якому інформацію надали у пресслужбі Вищого антикорупційного суду.

Напередодні суд обрав Ценову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з альтернативою внесення застави. Сторона обвинувачення просила встановити її на рівні 20 млн грн, однак суд визначив суму в 15 млн грн.

За версією слідства, Ценов на прізвисько Прайс забезпечував прикриття мережі шахрайських колцентрів з боку Національної поліції.

Як повідомляло Суспільне із засідання суду, один з організаторів схеми безпосередньо контактував із посадовцем та передавав йому адреси колцентрів. Також Ценов отримував інформацію про обшуки поблизу об'єктів, пов'язаних зі злочинною організацією.

За словами прокурора, підозрюваний регулярно надсилав адреси криптовалютних гаманців, на які згодом надходили значні суми коштів.

Слідство також стверджує, що після рішення керівництва держави посилити контроль за діяльністю колцентрів Ценов попередив організатора схеми про припинення співпраці. Після 30 липня колцентри, які, за версією правоохоронців, перебували під його прикриттям, припинили роботу.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про рішення Вищого антикорупційного суду щодо Володимира Ценова. Посадовця взяли під варту на 60 днів із можливістю звільнення після внесення застави. Захист наполягав на домашньому арешті або заставі в розмірі близько мільйона гривень.

Крім того, «Главком» писав про судове засідання у справі «Карфаген». За даними антикорупційних органів, до діяльності злочинної організації могли бути причетні представники правоохоронних структур, які забезпечували роботу шахрайських колцентрів.