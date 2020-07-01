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    Кримінал

    Невідомий влаштував стрілянину в Івано-Франківську, є поранений

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    Наразі проводиться комплекс розшукових заходів щодо встановлення та затримання зловмисника - Невідомий влаштував стрілянину в Івано-Франківську, є поранений
    Наразі проводиться комплекс розшукових заходів щодо встановлення та затримання зловмисника

    Вогнепальне поранення отримав 45-річний місцевий мешканець

    У середу ввечері, 30 червня, в Івано-Франківську невідомий влаштував стрілянину на вулиці Вовчинецька 192.

    Про це повідомляє у Facebook поліція Івано-Франківської області.

    Зазначається, що в результаті інциденту поранення дістав 45-річний місцевий мешканець. Постраждалого госпіталізували в лікарню.

    В області ввели оперативний план «Сирена». Наразі проводиться комплекс розшукових заходів щодо встановлення та затримання зловмисника.

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    У рамках розслідування правоохоронці опитують можливих свідків та очевидців, а також вивчають наявність камер відеоспостереження.

    Нагадаємо, на Київщині чоловік стріляв у перехожих, є поранений.

    Національна поліція України кримінал розслідування Івано-Франківськ розшук стрілянина
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