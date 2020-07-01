Невідомий влаштував стрілянину в Івано-Франківську, є поранений
Наразі проводиться комплекс розшукових заходів щодо встановлення та затримання зловмисника
Вогнепальне поранення отримав 45-річний місцевий мешканець
У середу ввечері, 30 червня, в Івано-Франківську невідомий влаштував стрілянину на вулиці Вовчинецька 192.
Про це повідомляє у Facebook поліція Івано-Франківської області.
Зазначається, що в результаті інциденту поранення дістав 45-річний місцевий мешканець. Постраждалого госпіталізували в лікарню.
В області ввели оперативний план «Сирена». Наразі проводиться комплекс розшукових заходів щодо встановлення та затримання зловмисника.
У рамках розслідування правоохоронці опитують можливих свідків та очевидців, а також вивчають наявність камер відеоспостереження.
Нагадаємо, на Київщині чоловік стріляв у перехожих, є поранений.