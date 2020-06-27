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    На Київщині чоловік стріляв у перехожих, є поранений

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    <p>Проти зловмисника відкрито кримінальне провадження за статтею хуліганство</p> - На Київщині чоловік стріляв у перехожих, є поранений

    Проти зловмисника відкрито кримінальне провадження за статтею хуліганство

    Зловмисник нині перебуває в ізоляторі тимчасового тримання

    У Вишневому Київської області місцевий житель влаштував стрілянину з травматичної зброї, поранивши людину.

    Про це повідомляє поліція області.

    «У Вишневому один з компанії чоловіків безпричинно, зухвало, ігноруючи оточуючих людей, здійснив кілька пострілів з травматичної зброї у бік іншої компанії людей. Після чого втік зі зброєю з місця події», – розповіли у поліції.

    Зазначається, що одного потерпілого доправлено до лікарні з пораненням ноги та грудної клітки.

    Працівники поліції швидко встановили особу стрільця, влаштували засідку і затримали його за місцем проживання. У помешканні поліцейські виявили та вилучили колекцію різноманітної зброї. Вилучено і пристрій для відстрілу гумовими кулями, з якого, ймовірно, він стріляв у перехожого. Уся зброя направлена на експертизу.

    11.

    Зловмисник нині перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, у середу, 17 червня, вдень на вулиці Зої Гайдай в Оболонському районі Києва сталася стрілянина.

    Як повідомлялося, у Мукачеві посеред вулиці стріляли з автомата.

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