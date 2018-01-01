Окупанти хваляться, що іноземці масово отримують «паспорти ДНР»

Всі іноземці, які отримали «паспорти громадян ДНР», є бойовиками і найманцями

На окупованій частині Донецької області ватажками бойовиків поширюється інформація, що з моменту початку видачі «паспортів громадян ДНР» ці «документи» отримали 957 іноземців з більш ніж 30 країн. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Паспорти ДНР»

Всі іноземці, які отримали «паспорти громадян ДНР», є бойовиками і найманцями

На окупованій частині Донецької області ватажками бойовиків поширюється інформація, що з моменту початку видачі «паспортів громадян ДНР» ці «документи» отримали 957 іноземців з більш ніж 30 країн. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук з посиланням на дані «ІС».

Серед отримувачів «паспортів ДНР» називаються вихідці з США, РФ, Німеччини, Італії, Сербії, Фінляндії.

«При цьому, представники окупаційної влади ОРДО не вказують, що всі іноземці, які отримали «паспорти громадян ДНР», є бойовиками і найманцями НЗФ і, відповідно, є міжнародними злочинцями», - зазначають в «ІС».

Як повідомлялося, у 2018 році Україна посіла перше місце серед країн СНД в рейтингу за можливістю відвідувати різні держави світу без візи і 44-е в світі.