  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
    Кримінал

    Окупанти хваляться, що іноземці масово отримують «паспорти ДНР»

    Всі іноземці, які отримали «паспорти громадян ДНР», є бойовиками і найманцями
    На окупованій частині Донецької області ватажками бойовиків поширюється інформація, що з моменту початку видачі «паспортів громадян ДНР» ці «документи» отримали 957 іноземців з більш ніж 30 країн. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро
    • Сьогодні, 12:14
    • Розсилка
    <span lang="UK">&laquo;Паспорти ДНР&raquo;</span>
    «Паспорти ДНР»

    Всі іноземці, які отримали «паспорти громадян ДНР», є бойовиками і найманцями

    На окупованій частині Донецької області ватажками бойовиків поширюється інформація, що з моменту початку видачі «паспортів громадян ДНР» ці «документи» отримали 957 іноземців з більш ніж 30 країн. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук з посиланням на дані «ІС».

    Серед отримувачів «паспортів ДНР» називаються вихідці з США, РФ, Німеччини, Італії, Сербії, Фінляндії.

    «При цьому, представники окупаційної влади ОРДО не вказують, що всі іноземці, які отримали «паспорти громадян ДНР», є бойовиками і найманцями НЗФ і, відповідно, є міжнародними злочинцями», - зазначають в «ІС».

    Як повідомлялося, у 2018 році Україна посіла перше місце серед країн СНД в рейтингу за можливістю відвідувати різні держави світу без візи і 44-е в світі.

    Читайте також
    бойовики на Донбасі ДНР Дмитро Тимчук паспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ