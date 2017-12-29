Український паспорт посів 44-ту позицію у світі за можливістю подорожувати без віз

Україна обійшла всі країни СНД за можливістю громадян подорожувати без віз

У 2018 році Україна посіла перше місце серед країн СНД в рейтингу за можливістю відвідувати різні держави світу без візи і 44-е в світі. Про це повідомила компанія Henley & Partners, яка опублікувала щорічний Індекс паспортів. Зазначається, що Україна істотно поліпшила свої позиції завдяки отриманню безвізового доступу до країн Шенгенської



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Україна обійшла всі країни СНД за можливістю громадян подорожувати без віз

У 2018 році Україна посіла перше місце серед країн СНД в рейтингу за можливістю відвідувати різні держави світу без візи і 44-е в світі. Про це повідомила компанія Henley & Partners, яка опублікувала щорічний Індекс паспортів.

Зазначається, що Україна істотно поліпшила свої позиції завдяки отриманню безвізового доступу до країн Шенгенської зони в 2017 році.

Протягом останніх п'яти років перше місце в рейтингу незмінно зберігається за паспортом Німеччини. У 2018 році з німецьким паспортом можна подорожувати без візи в 177 країн світу, що на одну країну більше, ніж в минулому році. Друге місце дісталося Сінгапуру (176 країн), третє розділили відразу вісім держав: Велика Британія, Данія, Італія, Норвегія, Фінляндія, Франція, Швеція, Японія. Громадяни цих країн отримали можливість відвідувати без візи 175 країн світу. Більшість з них за рік поліпшили показники безвізового доступу в інші країни.

Росія зайняла 48-е місце в Індексі, розділивши його з Молдовою та Чорногорією. Росіяни можуть відвідувати без візи 110 країн світу. Практично всі країни СНД поліпшили показники минулого року за кількістю країн з безвізовим в'їздом.

Якщо говорити про країни, в яких діють програми отримання громадянства через інвестиції, то найширший вибір держав з безвізовим в'їздом пропонує паспорт Австрії (174 країни). Розмір необхідних інвестицій для отримання австрійського паспорта - EUR 8-10 млн. Мальта і Кіпр, громадянство яких можна отримати за інвестиції в розмірі EUR 1-2 млн, пропонують безвізовий доступ в 169 і 159 країн відповідно. Серед карибських країн з інвестиційними програмами наймобільнішим паспортом є паспорт Сент-Кітс і Невіс з безвізовим доступом в 139 країн світу.

Останнє місце в рейтингу дісталося Афганістану, громадянам якого відкритий безвізовий доступ в 24 країни світу.

Індекс паспортів Henley & Partners, раніше відомий як індекс візових обмежень (перейменований в 2018 році), видається з 2006 року у співпраці з Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA), яка підтримує найбільшу в світі базу туристичної інформації.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко вважає головним досягненням 2017-го року запровадження країнами Євросоюзу безвізового режиму для українських громадян.

В Україні з 31 грудня вступив в силу безвізовий режим для туристичних поїздок в Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ).

20 грудня уряд України схвалив проект угоди про безвізовий режим з Антигуа і Барбудою.