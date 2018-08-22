Окупанти на Донеччині затримали понад 100 осіб: шукають «українське підпілля»



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Бойовики затримали понад 100 осіб для «перевірки та з'ясування особи»

У районі Донецька, Горлівки та Макіївки бойовики шукають «українське підпілля», для перевірки особистості затримано понад 100 осіб.

Про це в Facebook повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

«У ряді районів Донецька, Горлівки та Макіївки співробітники МДБ ДНР» спільно з «військовою комендатурою» і «МВС ДНР» провели масштабну операцію з пошуку «українських ДРГ» і «українського підпілля». В ході фільтраційних заходів затримано понад 100 осіб для «перевірки та з'ясування особи». Головним чином подібні заходи проводилися у районах, що безпосередньо прилягають до лінії фронту і поблизу військових об'єктів», - написав він.

Зазначимо, упродовж минулої доби, 21 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте залишалася цілком контрольованою.

«Противник 24 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі чотири рази із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями», - повідомили у прес-центрі Об’єднаних сил.