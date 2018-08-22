Ситуація на Донбасі залишається напруженою: двох військових поранено



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські військовослужбовці

Окупанти вчора 24 рази відкривали вогонь, в тому числі з мінометів та БМП

Упродовж минулої доби, 21 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте залишалася цілком контрольованою.

«Противник 24 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі чотири рази із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями», - повідомили у прес-центрі Об’єднаних сил.

Російські окупанти вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках – і з озброєння БМП. Також ворог застосовував міномети калібру 82 та 120 мм.

Обстріли здійснювалися по захисниках населених пунктів Артема, Новотошківське, Кримське, Зайцеве, Залізне, Авдіївка, Новомихайлівка, Піски, Чермалик, Гнутове, Павлопіль, Лебединське, Водяне та Широкине.

Застосовуючи важке озброєння, противник обстріляв із мінометів калібру 120 мм позиції українських військ поблизу Залізного та Гнутового, а з мінометів калібру 82 мм – оборонців Авдіївки та Чермалика.

Упродовж минулої доби двоє українських захисників отримали поранення.

Протягом ночі окупанти чотири рази відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Павлопіль, Лебединське та Водяне. Важке озброєння не застосовувалося.

Втрат серед військовослужбовців Збройних сил України цієї доби немає.