Окупанти в Сімферополі продовжили арешт кримському татарину Рамазанову

Рамазанов у суді вкотре заявив про свою невинуватість

Сімферопольський райсуд у Криму в понеділок продовжив арешт до 18 березня для Ісмаїла Рамазанова, якого звинувачують у «розпалюванні ненависті» через меседжери. Про це повідомив журналіст Антон Наумлюк на своїй сторінці у Facebook. «Сімферопольський районний суд продовжив арешт до Ісмаїла Рамазанова до 18 березня. Рамазанов



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Фото: Антон Наумлюк Ісмаїл Рамазанов у суді

Рамазанов у суді вкотре заявив про свою невинуватість

Сімферопольський райсуд у Криму в понеділок продовжив арешт до 18 березня для Ісмаїла Рамазанова, якого звинувачують у «розпалюванні ненависті» через меседжери.

Про це повідомив журналіст Антон Наумлюк на своїй сторінці у Facebook.

«Сімферопольський районний суд продовжив арешт до Ісмаїла Рамазанова до 18 березня. Рамазанов звинувачується в розповсюдженні через інтернет-рацію Zello відомостей, які розпалюють ворожнечу і ненависть», - написав він.

За словами журналіста, Рамазанов вкотре заявив про свою невинуватість.

Нагадаємо, 3 лютого підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив апеляцію на арешт Ізмаїла Рамазанова.

Як відомо, 23 січня в окупованому Новому Світі силовики обшукали будинок, де проживає Ісмаїл Рамазанов. За словами батька кримського татарина, в момент обшуку були вилучені телефон, планшет, українські документи, так само під ліжком були «знайдені» більше 20 патронів. При цьому, за словами адвоката Маммета Мамбетова, Рамазанова по дорозі в СК РФ побили.