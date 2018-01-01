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    Окупанти в Сімферополі продовжили арешт кримському татарину Рамазанову

    Рамазанов у суді вкотре заявив про свою невинуватість
    Сімферопольський райсуд у Криму в понеділок продовжив арешт до 18 березня для Ісмаїла Рамазанова, якого звинувачують у «розпалюванні ненависті» через меседжери. Про це повідомив журналіст Антон Наумлюк на своїй сторінці у Facebook. «Сімферопольський районний суд продовжив арешт до Ісмаїла Рамазанова до 18 березня. Рамазанов
    • Сьогодні, 00:11
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    Ісмаїл Рамазанов у суді
    Фото: Антон Наумлюк
    Ісмаїл Рамазанов у суді

    Рамазанов у суді вкотре заявив про свою невинуватість

    Сімферопольський райсуд у Криму в понеділок продовжив арешт до 18 березня для Ісмаїла Рамазанова, якого звинувачують у «розпалюванні ненависті» через меседжери.

    Про це повідомив журналіст Антон Наумлюк на своїй сторінці у Facebook.

    «Сімферопольський районний суд продовжив арешт до Ісмаїла Рамазанова до 18 березня. Рамазанов звинувачується в розповсюдженні через інтернет-рацію Zello відомостей, які розпалюють ворожнечу і ненависть», - написав він.

    За словами журналіста, Рамазанов вкотре заявив про свою невинуватість.

    Нагадаємо, 3 лютого підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив апеляцію на арешт Ізмаїла Рамазанова. 

    Як відомо, 23 січня в окупованому Новому Світі силовики обшукали будинок, де проживає Ісмаїл Рамазанов. За словами батька кримського татарина, в момент обшуку були вилучені телефон, планшет, українські документи, так само під ліжком були «знайдені» більше 20 патронів. При цьому, за словами адвоката Маммета Мамбетова, Рамазанова по дорозі в СК РФ побили.

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