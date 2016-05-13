Окупанти відправили за ґрати ще одного кримського татарина
- Сьогодні, 12:35
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Суддя відхилив всі клопотання адвоката Олексія Ладіна
Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив апеляцію на арешт Ізмаїла Рамазанова. Обвинувачений в «розпалюванні ворожнечі» за допомогою інтернет-радіо Zello, Рамазанов залишений під вартою до 21 лютого.
Суддя відхилив всі клопотання адвоката Олексія Ладіна: про ведення аудіофіксації засідання, протест, що Рамазанов під час суду знаходиться в «клітці», а також вимогу допитати свідка затримання - брата Рамазанова.
Звинувачення Рамазанова було пред'явлено о п'ятій годині вечора 23 січня, з «запізненням» на десять годин. Рамазанов був затриманий близько п'ятої ранку того ж дня.
Нагадаємо, 23 січня в окупованому Новому Світі силовики обшукали будинок, де проживає Ісмаїл Рамазанов. За словами батька кримського татарина, в момент обшуку були вилучені телефон, планшет, українські документи, так само під ліжком були «знайдені» більше 20 патронів. При цьому, за словами адвоката Маммета Мамбетова, Рамазанова по дорозі в СК РФ побили.
Джерело: Крим.Реалії