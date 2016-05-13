Окупанти відправили за ґрати ще одного кримського татарина

Суддя відхилив всі клопотання адвоката Олексія Ладіна

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив апеляцію на арешт Ізмаїла Рамазанова. Обвинувачений в «розпалюванні ворожнечі» за допомогою інтернет-радіо Zello, Рамазанов залишений під вартою до 21 лютого. Суддя відхилив всі клопотання адвоката Олексія Ладіна: про ведення аудіофіксації засідання, протест, що Рамазанов під час суду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Суддя відхилив всі клопотання адвоката Олексія Ладіна

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив апеляцію на арешт Ізмаїла Рамазанова. Обвинувачений в «розпалюванні ворожнечі» за допомогою інтернет-радіо Zello, Рамазанов залишений під вартою до 21 лютого.

Суддя відхилив всі клопотання адвоката Олексія Ладіна: про ведення аудіофіксації засідання, протест, що Рамазанов під час суду знаходиться в «клітці», а також вимогу допитати свідка затримання - брата Рамазанова.

Звинувачення Рамазанова було пред'явлено о п'ятій годині вечора 23 січня, з «запізненням» на десять годин. Рамазанов був затриманий близько п'ятої ранку того ж дня.

Нагадаємо, 23 січня в окупованому Новому Світі силовики обшукали будинок, де проживає Ісмаїл Рамазанов. За словами батька кримського татарина, в момент обшуку були вилучені телефон, планшет, українські документи, так само під ліжком були «знайдені» більше 20 патронів. При цьому, за словами адвоката Маммета Мамбетова, Рамазанова по дорозі в СК РФ побили.

Джерело: Крим.Реалії