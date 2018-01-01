В окупованому Криму російські силовики вчергове обшукали кримських татар
- Сьогодні, 11:30
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Розсилка
Одному із затриманих пред'явлено звинувачення в пропаганді екстремізму
В окупованому Криму, а саме — в с. Новий Світ і м. Старий Крим, російські силовики проводять чергові обшуки у кримських татар. Про це повідомляє громадське об'єднання «Кримська солідарність».
Повідомляється, що в Новому Світі силовики обшукували будинок, де проживає Ісмаїл Рамазанов. За словами батька кримського татарина, в момент обшуку були вилучені телефон, планшет, українські документи, так само під ліжком були «знайдені» більше 20 патронів. При цьому, за словами адвоката Маммета Мамбетова, Рамазанова по дорозі в СК РФ побили. Наразі затриманому пред'явлено звинувачення в пропаганді екстремізму.
У Старому Криму обшукували будинки Мухсіна Джамазова. Повідомляється, що силовики спочатку приїхали в будинок батьків кримського татарина, зараз вони поїхали для обшуку в квартиру в сел. Приморське, де проживає сам Мухсін. Причина візиту силовиків до сих про не відома.
Інфомація щодо обшуків у дописі все ще оновлюється (позначка «UPD»).
Раніше повідомлялося, що у підконтрольному Кремлю Феодосійському міському суді окупованого Криму 22 січня відбувся судовий процес у справі кримськотатарського активіста Сулеймана Кадирова, обвинуваченого в сепаратизмі.