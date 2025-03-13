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Дніпровський call-центр розвів литовців на 11 млн грн. Поліція накрила шахраїв

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Дніпровський call-центр розвів литовців на 11 млн грн. Поліція накрила шахраїв
Ділки ошукали та заволоділи коштами громадян Литви на загальну суму понад 11 млн грн.
фото: Національна поліція України

Українські правоохоронці разом з литовськими зупинили діяльність шахраїв на Дніпропетровщині

14 фігурантів, причетних до роботи шахрайського сall-центру вдалось знайти українським правоохоронцям у співпраці з компетентними органами Литви та Латвії. Так, діяльність сall-центру у місті Камʼянське організував місцевий кримінальний авторитет. Під час обшуків у затриманих вилучили готівку у різній валюті на майже 7,5 млн грн. Про це пише «Главком» з посиланням на Нацполіцію України.

«Структура організації складалася з так званого відділу кадрів, який ретельно відбирав персонал для роботи. Адміністратори координували операторів, розробляли алгоритми та схеми, проводили навчання та тренінги для персоналу, фінансисти вели облік грошових надходжень. Останні створювали холодні криптогаманці на підконтрольних осіб та підшукували ДРОПів, через яких виводили гроші на рахунки, відкриті в іноземних банках. Також були й відповідальні за придбання клієнтської бази в даркнеті. Оператори представлялися працівниками правоохоронних органів та іноземних банківських установ. Повідомляли потерпілим, що з їхніми картковими рахунками нібито відбуваються підозрілі фінансові операції, тож для безпеки необхідно оновити дані. В такий спосіб випитували конфіденційну інформацію, отримували доступ до коштів, а відтак мали змогу ними розпоряджатись», – зазначили у поліції.

За їх словами, аби злочинні фінансові операції не могли відслідкувати правоохоронні органи, кошти спочатку переводили через дропів на рахунки афілійованих осіб, потім на азійську криптовалютну біржу, на холодні гаманці підставних осіб, і зрештою, на карткові рахунки українських банків, підконтрольні учасникам злочинної організації.

За такою схемою ділки ошукали та заволоділи коштами громадян Литви на загальну суму понад 11 млн грн.. Злочинні гроші вкладали у розвиток «бізнесу» та витрачали на власні потреби, зокрема і на придбання дороговартісних автівок.

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фото: Національна поліція

Крім того, за результатами проведення 35 обшуків правоохоронці вилучили готівку у різній валюті на мйже 7,5 млн грн, десятки банківських карток та мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, чорнові записи, а також автомобілі таких марок як BMW, LEXUS тощо.

Наразі організатору та всім учасникам злочинної організації обрані запобіжні заходи. Максимальне покарання за інкримінованими статтями – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Теги: шахрайство гроші Литва поліція

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