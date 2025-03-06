Посвідка для іноземця за $750. Нацполіція викрила працівника міграційної служби

За скоєне затриманий може потрапити до в’язниці на п’ять років

У Києві на зловживанні впливом викрито працівника міграційної служби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Як повідомили у поліції, головний спеціаліст одного з відділів підрозділу Державної міграційної служби Києва та області вирішив заробити на іноземцеві, якому потрібно було оформити посвідку щодо тимчасового проживання на території України.

У Києві на зловживанні впливом Нацполіція викрила працівника міграційної служби фото: Національна поліція України/Facebook

Згідно з даними прокуратури, досудове розслідування встановило, що 32-річний працівник міграційної служби пообіцяв чоловіку, який мав прострочений дозвіл на проживання в Україні, домовитися зі своїми колегами щодо оформлення документів. Однак за цю послугу фігурант справи висунув вимогу сплатити йому $750.

Повідомляється, що зустріч для передачі грошей фігурант призначив у кав’ярні, де і отримав від чоловіка вказану суму.

Оперативники Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі Печерського управління поліції затримали фігуранта рід час отримання грошей.

За повідомленням прокуратури, фігуранта справи було затримано одразу після отримання грошей фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Як повідомила Печерська окружна прокуратура міста Києва, головному спеціалісту Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч.2 ст.369-2 Кримінального кодексу України). За скоєне він може потрапити до в’язниці на п’ять років.

Нагадаємо, колишня керівниця одного з управлінь Державної судової адміністрації підозрюється у розтраті бюджетних коштів у розмірі понад 1,2 млн грн. Слідством було встановлено, що обвинувачена з грудня 2021 року по грудень 2023 року вносила завідомо неправдиві відомості до табелів обліку робочого часу радника колишнього голови Державної судової адміністрації України, який не ходив на роботу та не виконував жодні обов’язки.

До слова, журналісти з’ясували, на які кошти живуть керівники столичного метро. Як зазначають розслідувачі Bihus.Info, після того, як Національне антикорупційне бюро України та Нацполіція взялися вивчати схему Брагінського, той втік. Його бізнес-партнер Кирило Кривець отримав підозру минулого року