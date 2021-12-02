Передав другу через Viber. Українець отримав чотири роки тюрми за жорстоке відео

Українець потрапив до в'язниці через те, що поділився зі своїм знайомим відеороликами, які пропагують насильство

Чоловік визнав свою провину, але мотиви вчинку не зміг пояснити

Мукачівський міськрайонний суд Закарпаття засудив місцевого жителя до чотирьох років та 11 місяців позбавлення волі через відправлене друзям відео. Рішення опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень 29 листопада.



Суд встановив, що чоловік, який раніше був судимий, завантажив три відеоролики, які містять пропаганду насильства та жорстокості. Ними він поділився зі своїми знайомими через месенджер Viber.

У вироку зазначається, що обвинувачений знав про зміст роликів і навмисне переслав файли через мобільний додаток на номер сім-карти мобільного зв’язку.



Чоловік визнав свою провину, але мотиви вчинку не зміг пояснити.



Його визнали винним за частинами 2 та 3 статті 301 (ввезення, виготовлення, збут або розповсюдження порнографічних матеріалів) Кримінального кодексу України.