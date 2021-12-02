  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Передав другу через Viber. Українець отримав чотири роки тюрми за жорстоке відео

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українець потрапив до в'язниці через те, що поділився зі своїм знайомим відеороликами, які пропагують насильство - Передав другу через Viber. Українець отримав чотири роки тюрми за жорстоке відео
    Українець потрапив до в'язниці через те, що поділився зі своїм знайомим відеороликами, які пропагують насильство
    фото з відкритих джерел

    Чоловік визнав свою провину, але мотиви вчинку не зміг пояснити

    Мукачівський міськрайонний суд Закарпаття засудив місцевого жителя до чотирьох років та 11 місяців позбавлення волі через відправлене друзям відео. Рішення опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень 29 листопада.

    Суд встановив, що чоловік, який раніше був судимий, завантажив три відеоролики, які містять пропаганду насильства та жорстокості. Ними він поділився зі своїми знайомими через месенджер Viber.

    У вироку зазначається, що обвинувачений знав про зміст роликів і навмисне переслав файли через мобільний додаток на номер сім-карти мобільного зв’язку.

    Чоловік визнав свою провину, але мотиви вчинку не зміг пояснити.

    Його визнали винним за частинами 2 та 3 статті 301 (ввезення, виготовлення, збут або розповсюдження порнографічних матеріалів) Кримінального кодексу України.

    Теги: суд Закарпаття пропаганда технології домашнє насильство смартфон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Передав другу через Viber. Українець отримав чотири роки тюрми за жорстоке відео