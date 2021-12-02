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    Зеленський призначив на посади 28 суддів

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    Зеленський призначив на посади 28 суддів

    Двоє суддів, призначені указами Зеленського, отримали негативні висновки від Громадської ради доброчесності у 2018 році

    Президент України Володимир Зеленський призначив на вакантні посади 28 нових суддів. 27 з них – до місцевих судів першої інстанції, одного – до Господарського суду Донецької області. Про це повідомляє Офіс президента.

    Відповідні укази №610, №611, №612, №613, №614 президент підписав 1 грудня.

    Зокрема, за даними «Фонду Dejure», двоє суддів – Петро Заруба та Андрій Ключник, призначені указами Зеленського, отримали негативні висновки від Громадської ради доброчесності у 2018 році. Зокрема, за свої рішення, які обмежували права і свободи учасників Революції Гідності у 2013-2014 роках.

    Зарубу президент призначив суддею Дарницького районного суду Києва та Ключника – суддею Святошинського районного суду Києва.

    За повідомленням громадських активістів, Ключнику винесли негативний висновок за те, що у 2014 році він посадив у в'язницю учасника Революції Гідності Олександра Костура «за участь у протестах».

    Заруба отримав негативний висновок ГРД через своє рішення про позбавлення водійських прав учасниці Автомайдану у 2014 році.

    Теги: Володимир Зеленський президент Офіс президента
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    Зеленський призначив на посади 28 суддів