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    Бутусов подає в суд на Зеленського. Емоційний виступ на Майдані (відео)

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    Юрій Бутусов виступив на акції&nbsp;&laquo;ЗахисТИ Україну &ndash; зупини переворот&raquo;&nbsp;у центрі Києва - Бутусов подає в суд на Зеленського. Емоційний виступ на Майдані (відео)
    Юрій Бутусов виступив на акції «ЗахисТИ Україну – зупини переворот» у центрі Києва
    фото: glavcom.ua

    Журналіст емоційно відреагував на Майдані на закиди президента та пообіцяв з ним судитися

    Головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до суду на президента України Володимира Зеленського. Про це він оголосив на акції «ЗахисТИ Україну – зупини переворот» у центрі Києва.

    26 листопада під час пресмарафону президент Володимир Зеленський заявив, що журналіст Юрій Бутусов працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони.

    Згодом Зеленський сказав, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі і звертаючись до Бутусова: «Я вам скажу – на вашій совісті смерті людей. Після цього скільки було на нас атак і скинутих бомб дронами».

    Натомість Бутусов сьогодні емоційно відреагував на закиди президента та пообіцяв з ним судитися.

    До слова, 28 листопада Державна бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти журналіста Юрію Бутусова. Офіційною причиною для цього стало відео, яке журналіст виклав на своїй сторінці у Facebook. Натомість Бутусов заявив, що вважає справу проти себе помстою президента «за свою ганебну пресконференцію».

    Тепер в Офісі президента кажуть, що журналіста Бутусова можуть вбити.

    Згодом Бутусов дав оцінку справі, заведеній ДБР проти нього

    Також журналіст Бутусов назвав державних діячів, які загрожують його життю

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    Теги: ЗМІ суд Володимир Зеленський президент журналіст Юрій Бутусов
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    Бутусов подає в суд на Зеленського. Емоційний виступ на Майдані (відео)