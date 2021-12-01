Бутусов подає в суд на Зеленського. Емоційний виступ на Майдані (відео)

Журналіст емоційно відреагував на Майдані на закиди президента та пообіцяв з ним судитися

Головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до суду на президента України Володимира Зеленського. Про це він оголосив на акції «ЗахисТИ Україну – зупини переворот» у центрі Києва.

26 листопада під час пресмарафону президент Володимир Зеленський заявив, що журналіст Юрій Бутусов працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони.

Згодом Зеленський сказав, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі і звертаючись до Бутусова: «Я вам скажу – на вашій совісті смерті людей. Після цього скільки було на нас атак і скинутих бомб дронами».

Натомість Бутусов сьогодні емоційно відреагував на закиди президента та пообіцяв з ним судитися.

До слова, 28 листопада Державна бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти журналіста Юрію Бутусова. Офіційною причиною для цього стало відео, яке журналіст виклав на своїй сторінці у Facebook. Натомість Бутусов заявив, що вважає справу проти себе помстою президента «за свою ганебну пресконференцію».

Тепер в Офісі президента кажуть, що журналіста Бутусова можуть вбити.

Згодом Бутусов дав оцінку справі, заведеній ДБР проти нього

Також журналіст Бутусов назвав державних діячів, які загрожують його життю