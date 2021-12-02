«Найкращий допит у житті»: Лерос розповів про свій візит до ДБР

Лерос показав президенту Зеленському непристойний жест, після чого ДБР оголосило підозру в хуліганстві парламентарю

Лерос переконаний, що виклик у ДБР був пов'язаний із наміром не допустити його присутності у Раді, де виступав президент Володимир Зеленський

Народний депутат Гео Лерос розповів про свій візит до Державного бюро розслідувань 1 грудня. Він мав з’явитися на допит. В ефірі Радіо Свобода Лерос сказав, що це був його «найкращий допит у житті».

«Це найкращий мій допит у житті, тому що вперше в житті мене слідчий благав посидіти ще 5-10 хвилин», – сказав Лерос.

За його словами, він не давав свідчень, оскільки його адвокати були зайняті на іншому судовому засіданні.

Парламентарій повторив переконання, що виклик у ДБР був пов'язаний із наміром не допустити його присутності у Верховній Раді, де сьогодні виступав президент Володимир Зеленський.

«У двох моїх адвокатів сьогодні було судове засідання. Я одразу його (слідчого – ред.) попередив, що я не можу давати якісь свідчення, тому що у мене немає адвокатів. Насамкінець він каже: я вас благаю посидіти ще трохи. Ну це зрозуміло, щоб я не був там», – вважає народний депутат.

У ДБР поки що не коментували допит Лероса.

Нагадаємо, 4 листопада народний депутат Гео Лерос показав президенту України Володимиру Зеленському непристойний жест рукою. Це сталося під час засідання парламенту.

Невдовзі Державне бюро розслідувань оголосило підозру в хуліганстві Гео Леросу за непристойний жест у стінах парламенту.

Коментуючи підозру, Лерос заявив, що «інша думка» в державі Зеленського стає небезпечною для життя.

16 листопада суд почав обирати запобіжний захід позафракційному народному депутату Гео Леросу у справах про середній палець президенту та невиконання рішення суду, який зобов'язав його спростувати допис у Facebook зі звинуваченнями брата Єрмака.