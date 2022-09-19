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Переховувались серед цивільних: СБУ викрила диверсантів з угруповання «Мотороли»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Переховувались серед цивільних: СБУ викрила диверсантів з угруповання «Мотороли»
Під керівництвом ватажка з позивним «Моторола» підозрювані брали участь у бойових діях проти українських військ поблизу Краматорська
СБУ

Підозрювані прикривали відступ зі Слов’янська підрозділів терориста Стрєлкова

Служба безпеки України викрила двох бойовиків терористичної організації «ДНР». Зловмисників затримано у Покровську на Донеччині, куди вони приховано прибули для проведення розвідувально-підривної діяльності проти Сил оборони України. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«У затриманих вилучено посвідчення учасників незаконних збройних формувань та арсенал автоматичної зброї і боєприпасів, замаскованих у спеціально облаштованих схронах», – йдеться в повідомленні.

Переховувались серед цивільних: СБУ викрила диверсантів з угруповання «Мотороли» фото 1

За даними слідства, зловмисниками виявились двоє місцевих жителів, які у 2014 році приєднались до лав терористичних угруповань «Восток» і «Славянская брігада». Під керівництвом ватажка з позивним «Моторола» вони брали активну участь у бойових діях проти українських військ поблизу Краматорська. Також перебуваючи у складі ворожих мінометних розрахунків, бойовики прикривали відступ зі Слов’янська підрозділів терориста Стрєлкова.

До початку повномасштабного вторгнення агресори «перекинули» обох зловмисників на підконтрольну українській владі територію регіону. Там вони перебували в «режимі очікування» подальших завдань від своїх російських «кураторів» і намагались переховуватись серед місцевих жителів.

Переховувались серед цивільних: СБУ викрила диверсантів з угруповання «Мотороли» фото 2

«Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження: встановили місцезнаходження і затримали поплічників країни-агресора.
Серед іншого у них виявлено засоби зв’язку, які вони використовували для комунікації з представниками окупаційних угруповань.
Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – зазначають у відомстві.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки запобігла агентурному проникненню ворога до Сил оборони України. У Києві затримано російського агента, який намагався влаштуватися до бойового спецпідрозділу полку «Азов»

Теги: Україна росія війна «ДНР» СБУ

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