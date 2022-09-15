СБУ оголосила підозру Царьову та ще двом можливим колаборантам

Підозрювані у супроводі рашистів схиляли селян до переходу на бік ворога

Співробітники Служби безпеки України зібрали беззаперечні докази добровільної співпраці з ворогом ще трьох можливих колаборантів. Мова йде про двох колишніх народних депутатів України від «партії регіонів» Олега Царьова та Володимира Олійника, а також так звану «міністерку закордонних справ «ДНР» Наталію Ніконорову. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Вони відомі своїми українофобськими та сепаратистськими поглядами, а від початку російської агресії у 2014 році переховувалися від українського правосуддя», – йдеться в повідомленні.

Досудовим слідством встановлено, що 24 лютого 2022 року зрадники незаконно поза межами пунктів пропуску перетнули державний кордон України та прибули на тимчасово окуповану РФ територію Київщини, щоб допомагати встановленню на ній окупаційного режиму.

Зокрема, задокументовано, що в тимчасово окупованому селі Катюжанка Вишгородського району зрадники записували інтерв’ю для росЗМІ, в яких:

називали українську владу «нацистами» та наводили маніпулятивні «факти», виправдовуючи російське вторгнення;

пропагували ідеї «руського міра» та розповідали про російських солдат-«визволителів від нацизму».

Встановлено, що ці фігуранти у супроводі озброєних військовослужбовців РФ вторглися у церву під час богослужіння і схиляли селян до переходу на бік ворога. Зокрема, закликали визнати окупаційну владу країни-агресора та правомірними дії її збройних формувань. Зловмисники неодноразово відвідували Катюжанську загальноосвітню школу, в приміщеннях якої окупанти катували українців, у тому числі, полонених, а сам соціальний об’єкт перетворили на вогневу позицію.

Наразі слідчі СБУ заочно повідомили зрадникам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч.1 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в’їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України).

Раніше повідомлялося, що після деокупації Харківщини Служба безпеки України затримала 16 колаборантів та виявила списки всіх «посадовців» окупаційних адміністрацій.