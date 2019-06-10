Під Києвом пограбували будинок нардепа: викрали золоті злитки



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Нардеп Олег Недава

Депутата і дружини під час пограбування не було вдома

Днями під Києвом скоєно розбійний напад на будинок народного депутата Олега Недави (обраний в Раду по мажоритарному округу № 53 в Донецькій області, колишній член фракції БПП).

За інформацією правоохоронців, ні членів сім'ї депутата, ні його самого в момент інциденту в будинку не було, там знаходилися тільки двоє працівників. Їх зловмисники зв'язали, після чого заволоділи ювелірними виробами, годинниками, золотими монетами і злитками.

Вартість награбованого невідома.

Поліція кваліфікує інцидент за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України («Розбій»).

Сам народний депутат інформацію про напад на його власність не коментує.

Нагадаємо, 6 червня перша заступниця Голови Верховної Ради Ірина Геращенко оголосила про вихід народного депутата Олега Недави зі складу фракції «Блок Петра Порошенка».

Як повідомлялося раніше, в селищі Глеваха Васильківського району на Київщині у ніч на 3 травня група зловмисників увірвалася в будинок нардепа від «Народного фронту» Павла Пинзеника. За словами джерел, злочинці зв’язали нардепа та його дружину і змусили їх відкрити сейф.