  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    Під Києвом пограбували будинок нардепа: викрали золоті злитки

    • Розсилка
    Нардеп Олег Недава - Під Києвом пограбували будинок нардепа: викрали золоті злитки
    Нардеп Олег Недава

    Депутата і дружини під час пограбування не було вдома

    Днями під Києвом скоєно розбійний напад на будинок народного депутата Олега Недави (обраний в Раду по мажоритарному округу № 53 в Донецькій області, колишній член фракції БПП).

    За інформацією правоохоронців, ні членів сім'ї депутата, ні його самого в момент інциденту в будинку не було, там знаходилися тільки двоє працівників. Їх зловмисники зв'язали, після чого заволоділи ювелірними виробами, годинниками, золотими монетами і злитками.

    Вартість награбованого невідома.

    Поліція кваліфікує інцидент за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України («Розбій»).

    Сам народний депутат інформацію про напад на його власність не коментує.

    Нагадаємо, 6 червня перша заступниця Голови Верховної Ради Ірина Геращенко оголосила про вихід народного депутата Олега Недави зі складу фракції «Блок Петра Порошенка».

    Як повідомлялося раніше, в селищі Глеваха Васильківського району на Київщині у ніч на 3 травня група зловмисників увірвалася в будинок нардепа від «Народного фронту» Павла Пинзеника. За словами джерел, злочинці зв’язали нардепа та його дружину і змусили їх відкрити сейф.

    Читайте також
    Верховна Рада кримінал депутати Київщина пограбування поліція будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ