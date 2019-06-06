Ще один нардеп залишив фракцію БПП



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Нардеп Олег Недава

ЗМІ пов'язують Олега Недаву з Юрієм Іванющенком

Перша заступниця Голови Верховної Ради Ірина Геращенко оголосила про вихід народного депутата Олега Недави зі складу фракції «Блок Петра Порошенка».

Про це вона повідомила під час ранкового засідання парламенту в четвер.

«До президії надійшла заява. Згідно з поданою заявою та відповідно до частини 3 статті 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про вихід народного депутата України Недави Олега зі складу депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка» у Верховній Раді України», - сказала Геращенко.

Варто відзначити, що Олег Недава також є заступником голови комітету Верховної Ради з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Згідно з даними реєстрації депутата, в сесійний залі він був відсутній на більш ніж половині засідань.

Олег Недава на парламентських виборах 2014 року був обраний народним депутатом України на одномандатному окрузі № 53. Засоби масової інформації пов'язують Олега Недаву з Юрієм Іванющенком.

Раніше повідомлялося, що нардеп Олександр Грановський вийшов з БПП.

28 травня спікер Верховної Ради України Андрій Парубій оголосив про вихід народного депутата Сергія Капліна з фракції Блок Петра Порошенка.

22 травня з Блоку Петра Порошенка вийшла низка нардепів. Це Аркадій Корнацький, Світлана Заліщук, Мустафа Найєм та Сергій Лещенко.