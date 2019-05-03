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    В будинок нардепа Пинзеника увірвалися озброєні грабіжники

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    <p>Депутата від &laquo;Народного фронту&raquo; Павла Пинзеника пограбували у власному будинку у селищі Глеваха</p> - В будинок нардепа Пинзеника увірвалися озброєні грабіжники

    Депутата від «Народного фронту» Павла Пинзеника пограбували у власному будинку у селищі Глеваха

    За словами джерел, злочинці зв’язали нардепа та його дружину і змусили їх відкрити сейф

    В селищі Глеваха Васильківського району на Київщині у ніч на 3 травня група зловмисників увірвалася в будинок нардепа від «Народного фронту» Павла Пинзеника.

    Про це повідомляє Obozrevatel з посиланням на інформацію власних джерел.

    Згідно з отриманими даними, на родину Пинзеника напали четверо невідомих у тактичному одязі (чорний колір і хакі) і балаклавах.

    За словами джерел, злочинці зв’язали нардепа та його дружину і змусили їх відкрити сейф.

    «Під загрозою пістолета з сейфа вкрали 40 тисяч доларів і 20 тисяч євро, також вкрали інше майно, телефони», – розповіли джерела.

    Нардеп уже написав заяву в поліцію. Відомо, що один зі злочинців розмовляв грузинською мовою.

    Раніше повідомлялося, що у Києві oперaтивники зaтримaли двох чoлoвіків відрaзу після скoєння квaртирнoї крaдіжки на вулиці Печерський узвіз.

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