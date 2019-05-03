В будинок нардепа Пинзеника увірвалися озброєні грабіжники



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Депутата від «Народного фронту» Павла Пинзеника пограбували у власному будинку у селищі Глеваха

За словами джерел, злочинці зв’язали нардепа та його дружину і змусили їх відкрити сейф

В селищі Глеваха Васильківського району на Київщині у ніч на 3 травня група зловмисників увірвалася в будинок нардепа від «Народного фронту» Павла Пинзеника.

Про це повідомляє Obozrevatel з посиланням на інформацію власних джерел.

Згідно з отриманими даними, на родину Пинзеника напали четверо невідомих у тактичному одязі (чорний колір і хакі) і балаклавах.

За словами джерел, злочинці зв’язали нардепа та його дружину і змусили їх відкрити сейф.

«Під загрозою пістолета з сейфа вкрали 40 тисяч доларів і 20 тисяч євро, також вкрали інше майно, телефони», – розповіли джерела.

Нардеп уже написав заяву в поліцію. Відомо, що один зі злочинців розмовляв грузинською мовою.

Раніше повідомлялося, що у Києві oперaтивники зaтримaли двох чoлoвіків відрaзу після скoєння квaртирнoї крaдіжки на вулиці Печерський узвіз.