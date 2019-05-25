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    Кримінал

    Підкуп виборців стартував разом з виборчою кампанією: відкрито два провадження

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    <p>Громадянам безкоштовно роздавали цукор від імені одного з народних депутатів України</p> - Підкуп виборців стартував разом з виборчою кампанією: відкрито два провадження

    Громадянам безкоштовно роздавали цукор від імені одного з народних депутатів України

    Фото: Перша смуга

    Підкуп виборців зафіксовано у Сєверодонецьку та Лисичанську

    За першу добу виборчого процесу до Верховної Ради зареєстровано три повідомлення про порушення у виборчій кампанії, яка розпочалася 24 травня. Повідомлення надійшли до чергових частин поліції у Вінницькій та Луганській областях. Про це інформує прес-служба Національної поліції України.

    За двома повідомленнями відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

    Так, 24 травня в Луганській області до поліції надійшло два повідомлення про підкуп виборців. Зокрема, повідомлялося, що на вулицях міст Сєверодонецька та Лисичанська громадянам безкоштовно роздають цукор від імені одного з народних депутатів України.

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    Слідчими розпочато кримінальні провадження за ч.2 ст.160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

    Нагадаємо, 24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампаніяпозачергових виборів у Верховну Раду, призначених на 21 липня.

    Указ президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту і дострокове проведення виборів був опублікований в газеті «Урядовий кур'єр» 23 травня, відповідно цього дня він набув чинності. 

    У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.

    24 травня народні депутати від Народного фронту оскаржили в Конституційному Суді указ президента Володимира Зеленського про достроковий розпуск парламенту.

    У Верховний Суд подано вже три позовні заяви, якими оскаржується відповідний указ президента.

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