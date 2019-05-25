Підкуп виборців стартував разом з виборчою кампанією: відкрито два провадження



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Громадянам безкоштовно роздавали цукор від імені одного з народних депутатів України Фото: Перша смуга

Підкуп виборців зафіксовано у Сєверодонецьку та Лисичанську

За першу добу виборчого процесу до Верховної Ради зареєстровано три повідомлення про порушення у виборчій кампанії, яка розпочалася 24 травня. Повідомлення надійшли до чергових частин поліції у Вінницькій та Луганській областях. Про це інформує прес-служба Національної поліції України.

За двома повідомленнями відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Так, 24 травня в Луганській області до поліції надійшло два повідомлення про підкуп виборців. Зокрема, повідомлялося, що на вулицях міст Сєверодонецька та Лисичанська громадянам безкоштовно роздають цукор від імені одного з народних депутатів України.

Слідчими розпочато кримінальні провадження за ч.2 ст.160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, 24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампаніяпозачергових виборів у Верховну Раду, призначених на 21 липня.

Указ президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту і дострокове проведення виборів був опублікований в газеті «Урядовий кур'єр» 23 травня, відповідно цього дня він набув чинності.

У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.

24 травня народні депутати від Народного фронту оскаржили в Конституційному Суді указ президента Володимира Зеленського про достроковий розпуск парламенту.

У Верховний Суд подано вже три позовні заяви, якими оскаржується відповідний указ президента.