У Верховному суді зареєстрували три позови з оскарженням указу Зеленського

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду.

«Заява подана фізичною особою безпосередньо до канцелярії Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду сьогодні, 24 травня 2019 року», — йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, протягом п’яти днів з дня подання заяви «суддя постановляє ухвалу про наступні процесуальні дії».

Таким чином, у Верховний Суд подано вже три позовні заяви, якими оскаржується відповідний указ президента.

Раніше сьогодні про оскарження президентського указу повідомив координатор громадянського руху «Спільна справа» Олександр Данилюк.

«Спільна справа» оскаржила незаконний указ Зеленського про розпуск Верховної Ради до Верховного суду України. Вибори мають відбуватися за відкритими списками і кандидати мають подавати декларації, пане Зеленський», – написав Данилюк у Facebook.

Раніше повідомлялося, що набув чинності указ Зеленського про розпуск Ради. В офіційній газеті центральних органів влади України «Урядовий кур'єр» опубліковано указ президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і позачергові парламентські вибори.

У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.

Зеленський також звернувся до спікера парламенту з проханням про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.

22 травня народні депутати не проголосували за включення законопроектів №№10319 (ініціатор президент) та 10319-1 (ініціатори депутати БПП) до порядку денного сесії.