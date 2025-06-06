Підполковник на Львівщині за 15 тис. євро обіцяв вивезти призовника за кордон

Офіцера викрили після отримання хабара

Підполковника однієї з військових частин на Львівщині затримали за підозрою в організації незаконного перетину державного кордону за гроші. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДБР.

За інформацією слідства, офіцер запропонував батькові призовника «допомогу» в уникненні мобілізації. Сума винагороди, яку він вимагав, становила 15 тисяч євро. Він пообіцяв організувати безпечний виїзд сина за межі України без ризику бути зупиненим чи затриманим на кордоні.

Посадовець пообіцяв організувати виїзд призовника за кордон за 15 тисяч євро. фото: ДБР

Зустріч відбулася особисто. Підполковник повідомив деталі маршруту, час і спосіб перетину. Після цього він отримав усю суму готівкою. Як з’ясувалося, схема була спланована наперед і мала всі ознаки організованої діяльності з корисливих мотивів. Операцію з викриття провели працівники ДБР та Служба безпеки України. Правоохоронці затримали підполковника після отримання ним грошей.

Правоохоронці затримали підполковника після отримання хабара фото: ДБР

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчинена з корисливих мотивів. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років із конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.

Раніше «Главком» повідомляв, що працівники Державного бюро розслідувань викрили військовослужбовців військової частини на Миколаївщині, які вимагали від військових, які самовільно залишили частину, гроші в обмін на повернення на службу.