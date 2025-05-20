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Суд виніс вирок медбрату, який вкрав обручку з руки загиблого бійця

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Суд виніс вирок медбрату, який вкрав обручку з руки загиблого бійця
У січні чоловік отримав підозру
фото: Нацполіція

Чоловік зняв прикрасу з руки загиблого військового і здав її до ломбарду

Суд виніс вирок працівнику моргу, який вкрав обручку з руки загиблого військового та здав її до ломбарду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Житомирську обласну прокуратуру.

Малинський районний суд на Житомирщині призначив п'ять років ув'язнення зловмиснику.

Як відомо, у січні цього року медичний брат, готуючи тіло загиблого військовослужбовця з Коростенського району до передачі родині для поховання, зняв із його руки золоту обручку.

Цього ж дня він здав прикрасу до місцевого ломбарду, отримавши за неї 3900 гривень.

Правоохоронці кажуть, що відсутність обручки помітила дружина загиблого вже після проведення поховального обряду, після чого звернулася до правоохоронних органів.

У ході досудового розслідування встановлено ще два випадки аналогічних дій з боку медичного брата. За результатами розгляду справи чоловік отримав покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у січні цьому працівнику моргу повідомили про підозру. 

Під час оперативних заходів співробітники відділення поліції № 1 (м. Малин) Коростенського райуправління виявили викрадену прикрасу в одному з місцевих ломбардів.

Слідчі оголосили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Теги: вирок суд ломбард Житомирщина

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