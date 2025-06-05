$3 тис. за повернення із СЗЧ. ДБР викрило схему в одній із військових частин

2 червня 2025 року одного з фігурантів затримали під час одержання другої частини оплати за «послугу»

Як відомо, Рада ухвалила закон про можливість добровільного повернення військових, які самовільно залишили частину

Працівники Державного бюро розслідувань викрили військовослужбовців військової частини на Миколаївщині, які вимагали від військових, які самовільно залишили частину, гроші в обмін на повернення на службу. Як передає «Главком», про це повідомляє ДБР.

Як відомо, Верховна рада України ухвалила закон про можливість добровільного повернення військових, які самовільно залишили частину. На підставі цього закону Державне бюро розслідувань у співпраці з іншими правоохоронними органами та військовою службою правопорядку забезпечило чітку процедуру безперешкодного повернення військовослужбовців.

фото: ДБР

«Втім, військовослужбовці вирішили зробити цю процедуру «платною». Вони пропонували бійцям за $3 тис. повернення до військової служби та призначення на посаду не пов’язану з залученням до виконання бойових дій», – йдеться у заяві ДБР.

фото: ДБР

2 червня 2025 року одного з фігурантів затримали під час одержання другої частини оплати за «послугу». Йому повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроєкт, який продовжує строк добровільного повернення військовослужбовців із СЗЧ. За це проголосували 282 депутати. Тепер крайній строк добровільного повернення військових із СЗЧ – це 30 серпня 2025 року.

Як повідомлялося, переважна більшість випадків самовільного залишення військової частини військовослужбовцями відбувається не на фронті, а в навчальних центрах. Водночас найменше випадків СЗЧ фіксують у бойових підрозділах.

Також Державне бюро розслідувань пояснило оновлений алгоритм дій для військовослужбовців, які самовільно залишили частину. У період з 29 листопада 2024 року по 1 березня 2025 року на службу після самовільного залишення військової частини повернулися майже 21,1 тис. бійців.

Згідно з даними правоохоронців, з листопада 2024 року найбільше військовослужбовців повернулися до Збройних сил України, а також до Національної гвардії та Державної прикордонної служби.