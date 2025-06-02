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Бронь в ТЦК за $7 тис: на Черкащині ДБР «прикрило схему»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Бронь в ТЦК за $7 тис: на Черкащині ДБР «прикрило схему»
Посередника затримали безпосередньо після отримання частини оплати
фото: ДБР

Викрито схему незаконного бронювання від мобілізації на Черкащині: Посередника затримано

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили та припинили діяльність незаконної схеми бронювання військовозобов’язаних, яка діяла в одному з відділів Уманського районного ТЦК та СП Черкаської області. Механізм, що діяв з листопада 2024 року, охоплював територію Черкаської та Кіровоградської областей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Як повідомили у відомстві, мешканець Кіровоградщини виступав посередником, підшукуючи бажаючих отримати відстрочку від мобілізації за ціною у $7 тис. Основними «клієнтами» були підприємці, яким обіцяли забезпечити відстрочку на півроку шляхом оформлення фіктивного бронювання в офіційних системах.

Бронь в ТЦК за $7 тис: на Черкащині ДБР «прикрило схему» фото 1
фото: ДБР

28 травня посередника затримали безпосередньо після отримання частини оплати. Зазначається, що в одного з «клієнтів» уже було підтвердження відтермінування мобілізації в офіційній базі даних.

Під час слідчих дій працівники ДБР провели обшуки, вилучили відповідну документацію та розпочали перевірку всіх осіб, які могли неправомірно скористатися цією схемою. Наразі також встановлюється коло службових осіб ТЦК, які могли бути причетні до ухвалення протиправних рішень.

Затриманому чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру одному з начальників територіального центру комплектування в Івано-Франківській області. За даними правоохоронців, він вносив фіктивну інформацію, аби підвищити показники мобілізації. 

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Теги: ТЦК Черкащина ДБР

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