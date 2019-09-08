Підполковник попався на «відкатах» від постачальника продуктів для прикордонників (фото)



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Слідчі ДБР затримали підполковника Лисичанського прикордонного загону під час отримання неправомірної вигоди Фото: ДБР

Начальник відділу тилового забезпечення вимагав та отримав неправомірну вигоду від постачальника продуктів харчування у розмірі

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорськ, затримали підполковника Лисичанського прикордонного загону Держприкордонслужби за фактом отримання неправомірної вигоди у розмірі 71 тис. грн. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, начальник відділу тилового забезпечення вимагав та отримав неправомірну вигоду від постачальника продуктів харчування у розмірі 71 тис. грн. Сума неправомірної вигоди складала 10% від вартості договору закупівлі харчових продуктів для військовослужбовців-прикордонників.

Підполковника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому повідомлення про підозру, обрання підполковнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від займаної посади.

Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура Луганського гарнізону. Оперативний супровід ГВ БКОЗ Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

У разі доведення вини підполковнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.