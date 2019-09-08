  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    Підполковник попався на «відкатах» від постачальника продуктів для прикордонників (фото)

    • Розсилка
    Слідчі ДБР затримали підполковника Лисичанського прикордонного загону під час отримання неправомірної вигоди - Підполковник попався на «відкатах» від постачальника продуктів для прикордонників (фото)
    Слідчі ДБР затримали підполковника Лисичанського прикордонного загону під час отримання неправомірної вигоди
    Фото: ДБР

    Начальник відділу тилового забезпечення вимагав та отримав неправомірну вигоду від постачальника продуктів харчування у розмірі

    Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорськ, затримали підполковника Лисичанського прикордонного загону Держприкордонслужби за фактом отримання неправомірної вигоди у розмірі 71 тис. грн. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    За попередньою інформацією, начальник відділу тилового забезпечення вимагав та отримав неправомірну вигоду від постачальника продуктів харчування у розмірі 71 тис. грн. Сума неправомірної вигоди складала 10% від вартості договору закупівлі харчових продуктів для військовослужбовців-прикордонників.

    Підполковника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Читайте також

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Підполковник попався на «відкатах» від постачальника продуктів для прикордонників (фото)
    Підполковник попався на «відкатах» від постачальника продуктів для прикордонників (фото)
    Підполковник попався на «відкатах» від постачальника продуктів для прикордонників (фото)

    Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому повідомлення про підозру, обрання підполковнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від займаної посади.

    Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура Луганського гарнізону. Оперативний супровід ГВ БКОЗ Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

    Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

    У разі доведення вини підполковнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

    Читайте також
    прокуратура кримінал Держприкордонслужба хабар Донеччина військові Державне бюро розслідувань військова прокуратура харчування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ