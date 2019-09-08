Посадовець Держгеокадастру налагодив схему заробітку на підприємцях (фото)



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Під час обшуку слідчі ДБР виявили та вилучили велику суму грошових коштів Фото: ДБР

Посадовці на Луганщині вимагали від підприємців 100 тисяч гривень щомісяця

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорськ, затримали посадову особу Головного управління Держгеокадастру у Луганській області та в.о. директора комунального підприємства Сєвєродонецької міської ради за фактом отримання неправомірної вигоди від підприємців. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, один із керівників управління землеустрою та охорони земель Головного управління Держгеокадастру у Луганській області та в.о. директора комунального підприємства систематично вимагали та отримували неправомірну вигоду. За щомісячну плату в сумі понад 100 тисяч гривень посадовці обіцяли не перешкоджати діяльності підприємців під час реєстрації землевпорядної документації. Підприємці сплачували неправомірну вигоду шляхом переказу коштів на банківську картку в.о. директора комунального підприємства – задокументовано більше 30 таких фактів.

Правоохоронці затримали посадовців в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання чергової неправомірної вигоди.

Під час обшуків в робочих кабінетах та за місцем проживання затриманих осіб слідчі ДБР виявили та вилучили грошові кошти в сумі 13,9 тис. доларів, 3,7 тис. російських рублів та понад 60 тисяч гривень.

Наразі вирішується питання щодо вручення затриманим повідомлень про підозру, обрання відносно них запобіжного заходу та відсторонення від займаних посад.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди посадовою особою).

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Об’єднаних сил. Оперативний супровід – Служба безпеки України.

У разі доведення вини затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років з конфіскацією майна.