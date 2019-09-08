Начальника Полтавської митниці затримали на хабарі



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Затримання хабарника

Митника затримали і зараз готується клопотання про взяття фігуранта під варту

Начальника Полтавської митниці затримали на отриманні хабара в 4 тисячі доларів. Чиновник вимагав гроші за розмитнення автомобілів з вантажем.

Про це повідомляє Військова прокуратура Центрального регіону України.

«Встановлено, що начальник Полтавської митниці на початку травня 2019 року висунув суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності вимогу про передачу йому коштів за безперешкодне проведення митних формальностей з розрахунку 400 доларів США за один розмитнений автомобіль з вантажем в зоні діяльності очолюваної ним митниці. 7 вересня 2019 року вимагач в Києві отримав «винагороду» за 10 оформлених контейнерів - 4000 доларів США, що задокументовано в рамках контролю за вчиненням злочину», - сказано в повідомленні.

Митника затримали і зараз готується клопотання про взяття фігуранта під варту і усунення від займаної посади.

До слова, закарпатські митники затримали українця з 315 літрами пива.