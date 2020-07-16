Поліція розслідує розтрату 60 млн грн «кіотських» грошей, виділених університету Шевченка



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Київський національний університет імені Тараса Шевченка отримав від уряду Іспанії 172 млн грн на термомодернізацію

Поліція відкрила провадження за матеріалами СБУ

Національна поліція України відкрила провадження через розтрату 60 мільйонів гривень, які Київський національний університет імені Тараса Шевченка отримав від уряду Іспанії згідно з «Кіотським протоколом». Про це повідомило Радіо Свобода джерело в правоохоронних органах. Провадження розпочали 14 липня за матеріалами Служби безпеки України.

Загалом на утеплення, кондиціонери та закупівлю іншого обладнання виділили 172 мільйони гривень.

Згідно з документом, який є в розпорядженні Радіо Свобода, у 2018 році тодішнє Міністерство екології та природних ресурсів України та КНУ імені Тараса Шевченка уклали договір про делегування Університету повноважень на здійснення функцій замовника, за яким Університет фактично виступає розпорядником бюджетних коштів.





Цей договір передбачає ремонт навчальних корпусів факультету кібернетики та механіко-математичного факультету, які розміщені в Києві за адресами Глушкова, 4-Д та Глушкова, 4-Є відповідно. Мова йде про термомодернізацію будівель, утеплення стін, даху, заміну вікон та дверей, модернізацію та повну автоматизація внутрішніх інженерних систем

Згідно з проєктною документацією, яку розробив у 2017 році Київський національний університет будівництва та архітектури, вартість робіт на факультеті кібернетики сягала 94 млн гривень, а на механіко-математичному факультеті – 80 млн грн. Роботи мали тривати впродовж шістьох місяців.

«Водночас за вказівкою керівництва КНУ ім. Т. Шевченка було розроблено новий проєкт з ремонту зазначених корпусів, оформлений декількома додатковими угодами з додатками, який не погоджений з іспанською стороною та Міністерством екології та природних ресурсів України», – йдеться в документі.

За даними слідства, серед іншого додаткові зміни до технічної документації та первинної угоди порушують технічні умови й терміни її виконання (зокрема, укладено додаткову угоду з генпідрядником ТОВ «Ягуар», якою передбачене завершення робіт не в 2019 році, а до 31 жовтня 2020 року).

Правоохоронці вважають, що новий проєкт передбачає проведення робіт, в яких відсутня будь-яка необхідність і які не відповідають вимогам використання коштів за «Кіотським протоколом». Зокрема, це утеплення опорних колон з фасаду будівлі, які розміщені назовні та не впливають на теплові втрати.