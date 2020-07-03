День без поліетилену: як Київ впроваджує екологічні проєкти (фото)



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Одне з підприємств Києва активно впроваджує ідеї екологічних побутових товарів Фото: КМДА

Киян закликають приєднатися до акції «День без поліетилену»

Столична влада планує звернутися до торгівельних мереж із закликом поступової відмови від поліетиленових пакетів та заміни на більш екологічні аналоги. Це, наприклад, можуть бути біорозчинні пакети, які також придатні для компостування, багаторазові торбинки, які стають дедалі популярнішими. Адже звичайний поліетилен наносить непоправну шкоду екології тривалим періодом розкладання – кілька сотень років, а також забруднюють ґрунт і воду шкідливими продуктами розпаду. Про це сьогодні, у Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів, повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

Він зауважив, що наразі є гідна заміна шкідливому поліетилену у вигляді біопакетів та багаторазових торбинок.

«Сьогодні я побував на одному з підприємств у Києві, яке активно впроваджує ідеї екологічних побутових товарів. Усе більше виробників, які здатні запропонувати альтернативу поліетилену. Пакети та одноразовий посуд можуть виробляти з різних видів крохмалю, і період розпаду такої продукції скорочується до кількох тижнів замість кількасот років», – пояснив заступник голови КМДА.

Пантелеєв зауважив, що Київ активно впроваджує екологічні проєкти, зокрема, знижуючи обсяги відходів, що потрапляють на полігон. У столиці існує мережа контейнерів для роздільного збору відходів, яка вже налічує понад 3,5 тисячі одиниць.

«Нам важливо не лише раціонально утилізувати відходи, але й поступово зменшувати їхнє утворення, впливати на генерацію «правильних» відходів, які б менше забруднювали навколишнє середовище. Тому ми звернемось до всіх торгівельних мереж, які в рамках доброї волі можуть долучитися до загальноміського тренду відмови від поліетилену», – сказав Пантелеєв.

Він нагадав: щороку Київ закликає приєднатися до акції «День без поліетилену», мета якої – сформувати нову екологічну поведінку та привернути увагу до проблеми надмірного споживання одноразових пластикових виробів.

Адже за даними ООН, щороку у світі використовують 5 трильйонів поліетиленових торбинок. При цьому щорічно до океану потрапляє 8 мільйонів тонн пластикової тари, в тому числі, поліетиленових пакетів. У середньому період розкладу одного пакету – 100-200 і більше років.

Нагадаємо, 3 липня киян запрошують долучитися до акції «День без поліетилену» в рамках Міжнародного дня відмови від поліетиленових пакетів.

На станції метро «Дніпро» у Києві розмістять скульптуру «Медуза LPDE», що створена з пластикових пакетів.