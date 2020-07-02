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    У київському метро з’явиться гігантська медуза з пластикових пакетів (фото)

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    <p>Стоятиме скульптура у порталі &laquo;Мир&raquo; з монументом жінки та голубів нагорі на станції метро &laquo;Дніпро&raquo;</p> - У київському метро з’явиться гігантська медуза з пластикових пакетів (фото)

    Стоятиме скульптура у порталі «Мир» з монументом жінки та голубів нагорі на станції метро «Дніпро»

    Фото: Київський метрополітен

    Скульптура медузи - частина проєкту «Середовище існування. Маніфест 2020» Всесвітнього фонду природи WWF Україна

    На станції метро «Дніпро» у Києві розмістять скульптуру «Медуза LPDE», що створена з пластикових пакетів.

    Скульптура авторства ZiguraArt (Микита та Егор Зiгура), вона - частина проєкту «Середовище існування. Маніфест 2020» Всесвітнього фонду природи WWF Україна. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Робота заввишки майже в зріст людини. «Вона змушує осмислити проблематику забруднення водойм, та провокує подумати про те, що залишається після нас для наступних поколінь», - пояснюють автори.

    У метрополітені додають, що як найекологічніший транспорт не могли бути осторонь такого проєкту. І станція обрана не випадково. Стан Дніпра критично важливий не лише для столиці, а й багатьох інших регіонів України.

    Стоятиме скульптура у порталі «Мир» з монументом жінки та голубів нагорі. «До неї не можна буде підійти, лише побачити за склом. Бо у житті ми також наче не бачимо, що там під водою, але все більше жахаємося, коли з’являються сюжети про острови пластику та іншого мотлоху у річках, морях та океанах», - розповідає заступниця начальника столичної підземки Наталка Макогон.

    Проєкт триватиме до 30 серпня.

    Нагадаємо, 3 липня киян запрошують долучитися до акції «День без поліетилену» в рамках Міжнародного дня відмови від поліетиленових пакетів.

    екологія Київ метро акція
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