У київському метро з’явиться гігантська медуза з пластикових пакетів (фото)



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Стоятиме скульптура у порталі «Мир» з монументом жінки та голубів нагорі на станції метро «Дніпро» Фото: Київський метрополітен

Скульптура медузи - частина проєкту «Середовище існування. Маніфест 2020» Всесвітнього фонду природи WWF Україна

На станції метро «Дніпро» у Києві розмістять скульптуру «Медуза LPDE», що створена з пластикових пакетів.

Скульптура авторства ZiguraArt (Микита та Егор Зiгура), вона - частина проєкту «Середовище існування. Маніфест 2020» Всесвітнього фонду природи WWF Україна. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Робота заввишки майже в зріст людини. «Вона змушує осмислити проблематику забруднення водойм, та провокує подумати про те, що залишається після нас для наступних поколінь», - пояснюють автори.

У метрополітені додають, що як найекологічніший транспорт не могли бути осторонь такого проєкту. І станція обрана не випадково. Стан Дніпра критично важливий не лише для столиці, а й багатьох інших регіонів України.

Стоятиме скульптура у порталі «Мир» з монументом жінки та голубів нагорі. «До неї не можна буде підійти, лише побачити за склом. Бо у житті ми також наче не бачимо, що там під водою, але все більше жахаємося, коли з’являються сюжети про острови пластику та іншого мотлоху у річках, морях та океанах», - розповідає заступниця начальника столичної підземки Наталка Макогон.

Проєкт триватиме до 30 серпня.

Нагадаємо, 3 липня киян запрошують долучитися до акції «День без поліетилену» в рамках Міжнародного дня відмови від поліетиленових пакетів.