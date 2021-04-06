Поліція відкрила провадження за фактом погроз відомому журналісту

Конфлікт стався після участі Юрія Бутусова в ефірі одного з телеканалів

Журналіст Юрій Бутусов заявив, що йому погрожував власник телеканалу «Наш» Євген Мураєв

Поліція розпочала досудове розслідування у кримінальному провадження за фактом погроз головному редактору видання «Цензор.нет» Юрію Бутусову.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.

Інформацію про конфлікт Бутусов оприлюднив на своїй сторінці у соціальній мережі. Він заявив, що після завершення програми на одному із телеканалів в його гримерку зайшли громадяни, один із яких почав погрожувати фізичною розправою.

Як повідомив Бутусов на своїй сторінці у Facebook, йому погрожував власник телеканалу «Наш» Євген Мураєв зі своєю охороною.

Оприлюднений допис того ж дня виявили працівники поліції під час моніторингу мережі інтернет. Слідчі поліції прийняли в журналіста заяву про скоєння правопорушення, а інформацію про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правова кваліфікація – ч. 1 ст. 345-1 Кримінального кодексу України, це – погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо журналіста у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності.

Передбачене покарання за вчинене кримінальне правопорушення – від виправних робіт і до трьох років позбавлення волі.

Слідство триває, поліцейські встановлюють і перевіряють обставини події та осіб, ймовірно, причетних до вказаного злочину.