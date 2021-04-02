Аваков пропонує саджати за публікацію фото без дозволу

МВС подало на розгляд Кабміну проєкт змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів

Міністерство внутрішніх справ хоче запровадити кримінальну відповідальність за «переслідування». Офіційно в МВС це пояснюють боротьбою проти домашнього та сексуального насильства, однак формулювання законопроєкту виписані так, що під кримінал може потрапити будь-хто, включно з журналістами. Про це пише Bihus.Info з посиланням на відповідний законопроєкт, поданий очільником МВС до Кабміну.

Отже, 26 березня Міністерство внутрішніх справ, за особистим підписом міністра Арсена Авакова, подало на розгляд Кабміну проєкт змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів. До переліку злочинів пропонують додати «переслідування».

Під «переслідуванням» мається на увазі – примушування особи до фізичного контакту з іншою особою, незаконне спостереження за нею, нав’язування спілкування, а так само за допомогою телекомунікаційних або інших засобів зв’язку, що спричинило погіршення якості життя цієї особи або її близьких родичів чи членів сім’ї. За це передбачений штраф або виправні роботи до 1 року.

Під «погіршенням якості життя» в цій статті мається на увазі погіршення фізичного або психічного стану здоров’я, необхідність тричі й більше змінити місце проживання чи роботи, витрати на заходи безпеки. Водночас відсутній чіткий алгоритм – хто і як має вираховувати погіршення здоров’я.

При цьому, що мається на увазі під «нав’язуванням спілкування», хто, як і за якою шкалою вимірюватиметься «нав’язливість», або від якої кількості телефонних дзвінків стартує «нав’язування» – взагалі не пояснюють.

Відтак, існує загроза, що під цю кваліфікацію можуть потрапити щоденна рутинна робота журналістів – які часто, вживу чи телефоном, задають політикам і чиновникам питання, які їм не подобаються, і від відповіді на які вони ухиляються.

Окрім того, покарання передбачене за перераховане вище у поєднанні з поширенням аудіо-, фото- чи відеоматеріалів зі сфери приватного життя цієї особи або її близьких родичів чи членів сім’ї без їх згоди, у тому числі унікальних даних, що використовуються цією особою або її близькими родичами чи членами сім’ї в засобах інформаційного зв’язку, у тому числі Інтернет. За це передбачений штраф або виправні роботи до 2 років, або обмеження волі на той самий строк.

Поняття «унікальні дані» автори проєкту роз’яснюють як дані, що використовуються цією особою або її близькими родичами чи членами сім’ї в засобах інформаційного зв’язку – а саме паролі, банківські рахунки, службова інформація, або інформація, яка не надається особою для використання іншими особами.

Під таке трактування, по суті, потрапляють будь-які журналістські розслідування, які базуються на даних із відкритих соцмереж політиків/чиновників та їхніх родин.

Якщо щось із зазначеного вчинено повторно, або спричинило істотну шкоду (середньої тяжкості тілесні ушкодження або інші більш тяжкі наслідки), або було вчинене за попередньою змовою групою осіб чи з використанням свого службового становища, ‒ покарання розширюється до позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Щоб відкрити документ – натисніть на нього

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту – він розроблений в МВС на виконання указу президента України «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства». Також зазначено, що мета проекту – встановити кримінальну відповідальність за переслідування (сталкінг), у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, як насильства за ознакою статі.

Разом з тим, в самому проєкті немає жодного слова ні про домашнє, ні про статеве насильство. Окрім того, нову статтю пропонують долучити ККУ під номером 146-2, тобто не до статей про домашнє насильство (ст.26-1 і ст.91), і не в розділ про порушення проти статевої свободи і статевої недоторканості (ст.152-156), а в розділ «Кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності особи», між статтями про викрадення людини й захоплення заручників.