В окупованому Криму блокують «Главком» та ще 26 українських сайтів

У порівнянні з попереднім моніторингом ситуація з доступом до сайтів в Криму погіршилася

У порівнянні з попереднім моніторингом ситуація з доступом до сайтів в Криму погіршилася

Перевірку доступності сайтів проводили в лютому-березні 2021 року

В окупованому Криму повністю заблоковані 27 сайтів українських сайтів. Переважна більшість з них онлайн-медіа.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

Згідно з результатами дослідження, мінімум 12 провайдерів в 12 кримських населених пунктах повністю блокують сайти 22 українських медіа.

Серед них: Главком, Укрінформ, Цензор.нет, QHA, След.нет, Информационное сопротивление, UAinfo, Blackseanews, 112 телеканал, Апостроф, Главное, Громадське радіо, Центр журналістських розслідувань, Подробиці, Стрічка, ТонеТо, ТСН, Депо, Українська правда, РБК-Україна, Дзеркало тижня, Херсон Daily.

Також повністю заблоковані сайти Лінкедін, Меджлісу кримськотатарського народу, «Свідків Єгови», Міністерства з питань реінтеграції ОСЬ України та організації Хізб ут-Тахрір.

«Постійне блокування провідних українських незалежних онлайн-медіа на території окупованого Криму порушує право жителів півострова на доступ до інформації. В цей час безперешкодна робота професійних незалежних медіа, які регулярно інформують людей про ситуацію з поширенням пандемії Covid-19, життєво необхідна українському суспільству, включаючи жителів окупованих територій», – йдеться у результатах моніторингу.

Перевірку доступності сайтів проводили в лютому-березні 2021 року.

Правозахисники відзначають, що блокування українських онлайн-медіа на території окупованого Криму порушує право мешканців півострова на доступ до інформації.

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